Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103869
ALTIN
187.816
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9580
EURO
5.2167

Akın: "İthal etmek yerine ihraç etmeliyiz"

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, devlet tarafından yapılan desteklerin artması gerektiğini ifade ederek, “Çünkü biz ithal etmek yerine ihraç etmeliyiz ve ihraç edebilmemiz adına da üretmemiz gerekiyor” dedi. 

Akın: "İthal etmek yerine ihraç etmeliyiz"

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, devlet tarafından yapılan desteklerin artması gerektiğini ifade ederek, “Çünkü biz ithal etmek yerine ihraç etmeliyiz ve ihraç edebilmemiz adına da üretmemiz gerekiyor” dedi. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:17
Akın: "İthal etmek yerine ihraç etmeliyiz"

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İhsan Akın, “Veteriner Hekimler Odası Başkanımız Ertuğrul Özdemir ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız Fevzi Çiçek’e yetiştiricilerimiz, tüm üyelerimiz adına bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki bizler ortak paydaş olarak ortak kuruluşlar olarak tarım ve hayvancılığın temsilcileri olarak el birliğiyle, gönül birliğiyle birlikte geçmişte de çalıştık, bundan sonra da inşallah hep birlikte çalışacağız. Önemli olan ortak değerimiz Malatyamız için Türkiyemiz için gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bu anlamda üretmemiz gerekiyor. Başkanımızın da dediği gibi, hayvan sayımızı arttırmamız gerekiyor. Desteklemeler anlamında tabi ki bakanlığımızın destekleri var ama bu desteklemelerin artması gerekiyor. Bunları her platformda dile getiriyoruz, ama sadece dile getirmek yetmiyor burada siyasilerin de yerel yöneticilerin de yine kurum ve kuruluşların da ilgili bunlara destek olması lazım. Çünkü biz ithal etmek yerine ihraç etmeliyiz ve ihraç edebilmemiz adına da üretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, “Değerli Başkanımızı genel kuruldan tekrar başarı ile çıkmasından dolayı kutluyoruz. Zaten senelerdir başarılı çalışmalarını mücadelelerini yakinen görüyoruz. Gerçekten başkanımız çok gayretli ve özverili çalışmalar yapıyor, Türkiye de koyun keçi birlikleri içerisin de en fazla ses getiren hizmet veren bir arkadaşımız, tekrar seçilmesinden dolayı kendisini yürekten kutluyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi. 

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek de, “Görevinizi sürdürürken yapılan genel kurulla tekrar yeni göreviniz ya da yeniden seçilmeniz de sizi tebrik ediyorum. Geçmişte de aktif yoğun bir şekilde gerek üyeleriniz gerekse de diğer paydaş kuruluşlarınızla aktif diyalog içerisin de olduğunuzu biliyoruz. Yeni projeler yeni akımlarla yeni bakış açılarla geliştireceğinizden de şüphemiz yoktur. Tekrar yeniden seçilmiş olduğunuz bu görevde yönetim kurulunuz ve sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaİhsan AkınIthal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar belediye personelleriyle sahur yaptı
Başkan Çınar belediye personelleriyle sahur yaptı
Polat'tan Mitinge Davet
Polat'tan Mitinge Davet
İçen rektör adayı olduğunu açıkladı
İçen rektör adayı olduğunu açıkladı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim