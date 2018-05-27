Akın'dan MTSO'ya ziyaret

Yönetim Kurulu Üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette bir konuşma yapan Başkan Akın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu ise, “Malatya hepimizin ortak paydası. Yeni dönemde ortak akıl ve işbirliği ile paydaş olarak gördüğümüz kurum ve kuruluşlarla tüm projelerde birlikte hareket edeceğiz. Amacımız birlikte güzel çalışma ve projeler gerçekleştirmektir. Bundan sonraki süreçte de kentimiz için hep birlikte çalışacağız. Tekrar nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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