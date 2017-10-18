Akıllı telefon bağımlısı çocuklar için yazılım geliştirdiler
Malatyalı bilgisayar mühendislerinin geliştirdikleri ve ‘kilit soru’ adını verdikleri mobil uygulama, akıllı telefon bağımlısı öğrencileri derslerinden koparmıyor.
14 Ekim 2017 Cumartesi 17:27
İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulun Teknokent’te görevli Yüksek Bilgisayar Mühendisi Fuat Delibaş ve tamamı Malatyalı olan 5 kişilik bilgisayar mühendislerinden oluşan ekibin geliştirdiği mobil yazılım ile öğrenciler sınıfına ve hazırlandığı sınava göre soru seçebilir. Kilit soru yazılımını geliştiren ekibin başındaki isim olan Fuat Delibaş, İHA’ya yaptığı açıklamada, çocuğa yasaklar koyup teknolojiden koparmak yerine, teknolojiyi faydalı kullanmaları için onlara yol göstermenin daha akıllıca olduğunu söyledi.
“Çocukların bağımlılığını yasaklarla engellemek yerine telefonu açtığında faydalı bir iş yapsın”
Kilit soru mobil uygulamasını Malatya Teknokent’te kendi imkanlarıyla geliştirdiklerini belirten Delibaş, “Hedefimiz hem insanlığa ve memleketimize yararlı yazılımlar geliştirmek, hem de teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabilmek. Tamamen Malatyalı olan bilgisayar mühendisliği ekibiyle bu yazılımı geliştirdik. Malatya Teknokent’te diğer yazılım firmaları ile çalışıyoruz. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bir uygulama keşfettik. Uygulamamızın ismi kilit soru ülkemizde bildiğiniz gibi teknoloji bağımlılığı çok küçük yaşlara kadar düştü. Hatta eskiden liselileri şikayet ederdik, şimdi ortaokul, hatta ilkokula kadar çocuklar akıllı telefon kullanıyorlar. Şimdi telefonlar akıllı ama kullandığınız şekle göre akıllı ve zararlı kullanılabiliyor. Şimdi çocuklar ellerinden telefonları düşürmediği için biz de şöyle bir şey düşündük, hem teknolojiyi kullanalım, hem de bu çocukların bağımlılığını direk yasaklarla engellemek yerine, telefonu açtığında faydalı bir iş yapsın. Bunun içinde kilit soruyu geliştirdik. Bunu her açtığınızda size bir soru soruyor. Üniversite sınavına mı hazırlanıyorsunuz, size matematik Türkçe seçtiğiniz kategoriye göre soru getiriyoruz. Bu şekilde size bakın bir sorumuz var, yani eğitim için bir hatırlatma yapıyoruz. Hem de bu çocukların telefon kullanımını engelleyemezsiniz, çünkü bizde kullanıyoruz, herkes kullanıyor. Artık teknoloji geliştiği için hem de buradaki enerjiyi düzgün yere aktarmış oluyoruz. Çünkü günümüzde artık yasaklarla ‘yapamaz edemezsin’ diye olmaz. Çocuklar evdeyken biz kontrol edebiliriz ama dışarıya çıkacak bu çocuklar, arkadaşlarında telefon görecek. Telefonları kullanırken biz eğitimine katkı olsun diye, düzenleyelim kontrol edelim istedik. Tamamen Malatyalı bilgisayar mühendislerinin oluşturduğumuz bir ekiple 5 kişilik bir ekiple kilit soruyu yaptık” dedi.
“Bu uygulamayı çocuklar için eğlenceli hale getirdik”
Uygulamayı hazırlarken çocuklar için eğlenceli hale getirdiklerini de ifade eden Delibaş, “Aynı zamanda biz bu uygulamayı çocuklar için eğlenceli hale getirdik. Çünkü eğer çocuklar, gençler KPSS’ye hazırlanan da olabilir, bir uygulamayı bir işi sevmezlerse olmaz. Zaten severek yapılmayan işlerden hayır gelmez. O yüzden biz bunlara çeşitli kategoriler ekledik. Genel olarak yazılım şirketi olarak da bizim şöyle bir felsefemiz var, biz zaten teknolojiyi kullanıyoruz ama teknoloji bir sosyal fayda sağlamayacaksa o bir şeye yaramaz. Yani sırf yıkıcı amaçla oyunlar var. Bunlar iş görmüyor biliyorsunuz. Biz de daima yazılımlarımızda teknolojiyi sosyal faydayla örtüştürüyoruz. Zaten öyle bir uygulama olunca indiriliyor ve çok kullanılıyor. Bildiğiniz gibi mobil uygulamanın gücü de tamamen indirme sayısıyla kullanılır hale geliyor. Siz dünyanın en iyi mobil veya en iyi web uygulamasını yapın kimse kullanmazsa hiçbir şeye yaramaz. O yüzden daima sosyal fayda ve üst düzey teknoloji hedefliyoruz” diye konuştu.
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