04 Kasım 2017 Cumartesi

Akılları karıştıran ‘yaz saati’ uygulaması

Gün ışığından daha fazla yararlanmak adına 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği ve gelecek sene saatlerin geri alınmasına karar verildiği açıklandı.

31 Ekim 2017 Salı 13:08
Akılları karıştıran ‘yaz saati’ uygulaması
 Bir geri, bir ileri alınan saatler son zamanlarda vatandaşlarda merak oluşturdu. Özellikle öğrenci ve velilerin sıkıntı yaşadığı uygulamadaki değişiklik sonunda netleşti.

Yaz saati uygulaması çok eskilere Amerikalı Benjamin Franklin zamanına dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden Fransa’ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris’te yaşayan halkın mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayınlaması sonucu; 1784’de bu vergi, panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi uyarılar içeriyordu Sonrasında ise; saatlerin kışın geri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanılacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Günümüzde de bu uygulama devam ediyor. O günden bu güne gün ışığı adına insanların işine yarayan yaz saati uygulaması bu sıralarda gündemdeki yerini koruyordu. Bir türlü alışılamayan değişikliğin tekrar eski düzene dönmesi için yayınlanan Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yaz saati uygulamasına tekrar 28 Ekim 2018 yılında geçileceği bildirildi.

Konuyla ilgili yorumda bulunan vatandaşlar ise, bunun neleri getireceğini önümüzdeki günlerde göreceklerini belirttiler. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Akılları Karıştıran ‘yaz Saati’ Uygulaması

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