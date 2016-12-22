Akçadağ Öğretmenevinde gerçekleştirilen seçimlerde 2 aday yarıştı. 77 mahalle muhtarından 60 muhtarın oy kullandığı seçimlerde adaylardan Sakalıuzun Mahalle Muhtarı İhsan Turan 56 oy, Harunuşağı Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş 42 oy aldı. Bu sonuçların ardından Mahalle Muhtarları İhsan Turan ve Bekir Durmuş 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Akçadağ SYDV'nda görev yapmaya hak kazandı.

Seçimin ardından İhsan Turan ve Bekir Durmuş birlik ve beraberlik içinde görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını kaydettiler.

İHA