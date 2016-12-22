22 Aralık 2016 Perşembe

Akçadağ'da SYDV'de Mütevelli üyesi seçimi yapıldı

Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde yer alacak mahalle muhtarları yapılan seçimle belirlendi.

20 Aralık 2016 Salı 15:53
Akçadağ'da SYDV'de Mütevelli üyesi seçimi yapıldı
Akçadağ Öğretmenevinde gerçekleştirilen seçimlerde 2 aday yarıştı. 77 mahalle muhtarından 60 muhtarın oy kullandığı seçimlerde adaylardan Sakalıuzun Mahalle Muhtarı İhsan Turan 56 oy, Harunuşağı Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş 42 oy aldı. Bu sonuçların ardından Mahalle Muhtarları İhsan Turan ve Bekir Durmuş 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Akçadağ SYDV'nda görev yapmaya hak kazandı.
Seçimin ardından İhsan Turan ve Bekir Durmuş birlik ve beraberlik içinde görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını kaydettiler.
İHA
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