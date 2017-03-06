06 Mart 2017 Pazartesi

Akçadağ’da referandum startı verildi

Akçadağ ilçesinde referandum bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, AK Parti Malatya 22. ve 23. dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:11
Akçadağ’da referandum startı verildi

  Akçadağlıların 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği paketi konusunda bilgilendirildiği toplantıda, referandumda neden ‘evet’ denilmesi gerektiği anlatıldı. AK Parti Malatya 22. ve 23. dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın ev sahipliğinde Akçadağ ilçesi Örükçü mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Malatya 22’inci ve 23’üncü dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın yanı sıra, AK Parti Malatya il Yönetim Kurulu üyesi Battal Tuncal, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Arif Tutal, ilçe Belediye Başkanı, bazı teşkilat ve belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahAkçadağ

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