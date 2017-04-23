23 Nisan 2017 Pazar

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Akçadağ’da kayısıyı dolu vurdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısıda büyük zarara neden oldu.

23 Nisan 2017 Pazar 10:42
Akçadağ’da kayısıyı dolu vurdu
Malatya'nın en önemli geçim kaynağı olan kayısıyı dondan sonra şimdi de dolu yağışı vurdu. Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi ve çevre mahallelerde bir süredir etkili olan dolu yağışı sonrası kayısı ağaçları büyük ölçüde zarar görürken dolunun etkisiyle dallarından kopan kayısı çağlaları, ağaç diplerine düştü. 
Bölgede ciddi bir zararın olduğunu belirten kayısı üreticisi Osman Aladağ, “Ilıcak ovasında büyük zarar var. Çevre köylerde de durum aynı, dondan korkuyorduk, dolu vurdu. Devletin yardım elini uzatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ilçedeki kayısı üreticilerini kara kara düşündüren dolu yağışının ardından, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğünce tespit çalışmalarının yapılacağı ve zararın rapor edileceği öğrenildi.
İHA
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