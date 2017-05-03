Edinilen bilgilere göre yangın, gece geç saatlerde çarşı merkezinde bulunan iki katlı ahşap bir iş yerinde çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangına ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Malatya'dan da takviye ekipler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarını yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri yangınla inceleme başlattı.

İHA