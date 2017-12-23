Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Kasımuşağı, Harunuşağı ve Karamağra mahallelerine toplamda 8 bin 200 metrelik içme suyu altyapı çalışması gerçekleştirdi.

MUHTARLAR MEMNUN

Çalışmalar hakkında bilgi veren Harunuşağı Muhtarı Bekir Durmuş, “Çalışmalardan çok Memnunuz. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarından önce 40 yıllık borulardan su içtiklerini belirten Muhtar Bekir Durmuş: “40 yıl önce yapılmış olan ve kullanılmayacak kadar eski borulardan su içiyorduk. MASKİ tarafından mahallemize 1.500 metrelik içme suyu hat çalışması yapıldıktan sonra yeni borulardan su içiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kaydetti.

Çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen Muhtar Alibey Varlık, “Kasımuşağı Mahallemizin su tesisatları geçmiş yıllarda Özel İdare ve Kaymakamlığın Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştı. Yakın zamanda MASKİ Genel Müdürlüğü eskimiş boruların yenilenmesi için mahallemize gelerek çalışmalar başlattı. Hacolar mezramızda 4 bin metrelik içme suyu altyapı çalışması yaptı. Su sıkıntısını çözüme kavuşturdu. Mahallemizin içme suyu altyapısını güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve sahada çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

8 BİN 200 METRELİK İÇMESUYU HATTI

Malatya’nın her bölgesinde hizmet veren MASKİ çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe merkezlerinde yapılan çalışmalarla beraber mahallelerin de altyapısı yenileniyor. Akçadağ ilçesi mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Kasımuşağı Mahallesi Hacolar mezrasına 4.000 metre, Harunuşağı Mahallesi’ne bin 500 metre ve Karamağra Mahallesi’ne 2 bin 700 metre olmak üzere toplamda 8,200 metrelik içmesuyu altyapı çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin altyapısını güvence altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ