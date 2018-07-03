Akçadağ’a 32 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı ziyaret ederek, ilçedeki altyapı çalışmalarıyla ilgili istişare etti.

Ziyarette konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ilçenin 50 yıllık altyapısının yenilendiğini ifade ederek, “Zorlu bir altyapı süreci yaşadık. Bu zorlu sürecin sonunda benim kanaatimce paslanmış, 50- 60 yıllık paslanmış asbest borulardan ilçe halkını kurtarmış olduk. Daha sağlıklı ve uzun ömürlü borularla vatandaşlarımıza içmesuyu ulaştırdık. Yılların eskittiği, elden çıkmış, ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekesinden de kurtulduk. İnşallah bundan sonra uzun bir süre diliyorum ki kazı yapmaya gerek kalmadan sağlıklı bu altyapıyla devam etme imkanımız olacak. Tabi içme suyu ve kanalizasyon en temel altyapıdır. Bu çerçevede Bahri Mahallemizde de altyapı çalışmaları yapıldı. Akçadağ merkez ve Bahri’de yapılan çalışmaları sonrasında proje kapsamında olmayan yerler kaldı. İçme suyunu vatandaşa ulaştırmamamız söz konusu olamaz. İçme suyu eksiğini her mahallemiz için çözmemiz gerekiyor. Çünkü su, insanların yaşandı yerde kullanım ve temizlik yönüyle elzem olan ihtiyaç. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise MASKİ’nin 3 yılda büyük yatırımlar yaptığını belirterek, “Akçadağ ilçemizin genelinde yaklaşık 32 milyonluk 320 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu yatırımların en önemlisini Akçadağ merkezimize yapıyoruz. İlçe merkezimiz doğalgaz hizmetine kavuşurken eş zamanlı olarak MASKİ Genel Müdürlüğümüz de Akçadağ merkezin altyapısını yenilemiş oldu. Çalışmalardan önce Akçadağ merkeze uzun yıllar su ve kanalizasyon çalışmaları yapılmamıştı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Akçadağ Merkeze yaklaşık 93 bin metre 12 milyonluk su ve kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın öncülüğünde, Akçadağ ilçe merkezinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarıyla birlikte Akçadağ merkeze yaklaşık olarak 20 milyonluk yatırım yapılıyor. MASKİ olarak Akçadağ merkezin çalışmalarını yüzde 99 oranında bitirdik. Bugün çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Merkezde çalışmalarımız uzaması nedeniyle mağdur olan ve bizlere anlayış, sabır gösteren Akçadağlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bahri’de 47 bin metrelik içme suyu ve kanalizasyon şebeke çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Geçici kabul aşamasındayız. MASKİ’nin görev alanı çok geniş, Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçede yaklaşık 717 mahallenin altyapı sorunlarını takip ediyor. İnşallah yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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