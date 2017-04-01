01 Nisan 2017 Cumartesi

Akçadağ yol ayrımında kaza: 1 yaralı

Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde, yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

01 Nisan 2017 Cumartesi 12:19
Akçadağ yol ayrımında kaza: 1 yaralı
  Edinilen bilgiye göreAkçadağ yol ayrımı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Malatya'ya istikametine gitmekte olan 23 BK 027 plakalı otobüs Akçadağ yol ayrımı ışıklarında aynı istikamete seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 FZ 074 plakalı otomobil ile çarptı. Kaza yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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