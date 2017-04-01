Edinilen bilgiye göreAkçadağ yol ayrımı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Malatya'ya istikametine gitmekte olan 23 BK 027 plakalı otobüs Akçadağ yol ayrımı ışıklarında aynı istikamete seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 FZ 074 plakalı otomobil ile çarptı. Kaza yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA