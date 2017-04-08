Bölgedeki dolu yağışını değerlendiren Resuluşağı Mahalle Muhtarı Battal Özer, bölgede etkili olan yağışlı hava ile birlikte bugünde dolu yağışının etkili olduğunu söyledi. Yaklaşık 4 santim dolu yağışı olduğunu ifade eden Özer, “Dolu yağışı domur durumunda olan çiçeklenmenin henüz başlamadığı kayısı ağaçlarında bir zarara yol açmadı. Ama tedirginiz, bir kaç haftaya kadar bölgedeki kayısı ağaçlarında çiçeklenme başlayacaktır, bu sırada inşallah bir dolu yağışı ve don ile karşılaşmayız. Elimiz yüreğimizde bekliyoruz, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

İHA