08 Nisan 2017 Cumartesi

Akçadağ ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi, Resuluşağı mevkinde yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetini artırarak devam eden dolu yağışı bölgeyi bir anda beyaza bürüdü.

08 Nisan 2017 Cumartesi 14:10
Akçadağ ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
  Bölgedeki dolu yağışını değerlendiren Resuluşağı Mahalle Muhtarı Battal Özer, bölgede etkili olan yağışlı hava ile birlikte bugünde dolu yağışının etkili olduğunu söyledi. Yaklaşık 4 santim dolu yağışı olduğunu ifade eden Özer, “Dolu yağışı domur durumunda olan çiçeklenmenin henüz başlamadığı kayısı ağaçlarında bir zarara yol açmadı. Ama tedirginiz, bir kaç haftaya kadar bölgedeki kayısı ağaçlarında çiçeklenme başlayacaktır, bu sırada inşallah bir dolu yağışı ve don ile karşılaşmayız. Elimiz yüreğimizde bekliyoruz, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.
İHA
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