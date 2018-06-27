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Akçadağ'da üstyapı sil baştan

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. İlçede üst yapı çalışmaları kapsamında bazı caddeleri asfaltladı. İlçe merkezinde yol, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Akçadağ'da üstyapı sil baştan

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. İlçede üst yapı çalışmaları kapsamında bazı caddeleri asfaltladı. İlçe merkezinde yol, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:53
Akçadağ'da üstyapı sil baştan

Çalışmalar hakkında bilgi veren vatandaşlar, “Uzun bir çalışma sürecinin ardından üstyapı çalışmalarının başlaması bizleri mutlu etti. İçme suyu, kanalizasyon problemlerimiz ortadan kaldırıldı. Şimdi caddelerimiz düzenleniyor. Yakın zamanda bu çalışmalar da bitecek. Akçadağ’ımız güzel bir görünüme kavuşacak” dediler.

PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya kent merkezimize en yakın ilçelerimizden biri olan Akçadağ’ımızın sorunlarının çözümü için sahada yoğun bir mesai harcıyoruz. İlçemizde kanalizasyon ve içme suyu hatları yaptık. Bu çalışmaların devamında da ilçe merkezimizde üstyapı çalışmalarına başladık. Akçadağ’ımızın cadde ve sokaklarını pırıl pırıl bir hale getireceğiz. Bu çalışmaları yaparken ilçe belediyelerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Akçadağ Belediyemizde bu çalışmalara önemli katkılar sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Akçadağüst Yapı çalışmaları
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