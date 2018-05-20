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Akçadağ'da her gün yüzlerce kişi iftarda buluşuyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde genç iş adamları tarafından Ramazan ayı nedeniyle günde yüzlerce kişiye iftar yemeği veriliyor. 

Akçadağ'da her gün yüzlerce kişi iftarda buluşuyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde genç iş adamları tarafından Ramazan ayı nedeniyle günde yüzlerce kişiye iftar yemeği veriliyor. 

20 Mayıs 2018 Pazar 11:14
Akçadağ'da her gün yüzlerce kişi iftarda buluşuyor

Akçadağ ilçe merkezi belediye çay bahçesinde kurulan iftar çadırında Ramazan ayı nedeniyle günde yüzlerce kişiye iftar yemeği veriliyor. İftar programında vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarken, yemeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Her akşam halka farklı yemeklerin ikram edildiği iftar programının Ramazan süresince devam edeceğini belirten Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, “Akçadağ'da ramazan boyunca hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Aynı sofrada, aynı ortamda bu güzellikleri hep birlikte yaşayacağız. Ramazan ayının ilimizin, milletimizin ve ülkemizin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAkçadağMustafa KırtekeIftar
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