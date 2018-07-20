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Akçadağ'da fosseptik çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesinde fosseptik çalışmalarını tamamladı.

Akçadağ'da fosseptik çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesinde fosseptik çalışmalarını tamamladı.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:48
Akçadağ'da fosseptik çalışmaları tamamlandı

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu,“Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda kolaylık sağlamak için ilçelerimizi güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayırdık” ifadelerine yer verdi.

KANALİZASYON ALTYAPISINI YENİLEDİK

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda kolaylık sağlamak için ilçelerimizi güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayırdık. Ekiplerimiz ihtiyaç olan bölgelere öncelik vererek çalışmalar yapıyor. Güney ilçeler kapsamında Akçadağ İlçesi’nde kanalizasyon altyapısı çalışmaları yapıyoruz.Bu kapsamda Akçadağ İlçesi; Aydınlar ’da 500 kişilik, Aksaray’da 1 adet 500 kişilik, 2 adet 250 kişilik ve Şeyhler’de bin kişilik fosseptik çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarımızla söz konusu mahallelerin kanalizasyon altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşamaları için uğraşıyoruz. Hedefimiz Malatya’nın tamamının kanalizasyon altyapısını yenileyerek çevre ve insan sağlığını korumak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresiAkçadağFosseptik çalışmaları
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