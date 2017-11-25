Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Yazıhan ilçesinde ticari taşımacılık yapan esnaflarla bir araya gelerek, sorun, talep ve önerileri dinledi. Keskin, esnafların yaşadığı ve karşılaştığı sorun ve sıkıntılara her zaman çözüm bulmak için takip ettiklerini bildirdi.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DE MAĞDUR…

Taşımalı eğitim uygulamasında öğrenci servisi yapan esnafların mazot artışından dolayı mağdur olduğunu belirten Keskin, “Milli Eğitim; taşımalı eğitim kapsamındaki okullara öğrenci servisi ihalesi düzenlediği zaman; ihale şartnamesine ‘6 ay içerisinde belirli bir miktarda mazot fiyatında artış yaşanırsa, bu artış ihale bedeline eklenir’ demelidir. Eğer böyle bir şartname maddesi olsaydı, bugün mazot fiyatındaki artıştan dolayı taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi yapan şoför esnafımız sıkıntı yaşamazdı. İhale dönemlerinde mutlaka akaryakıtta veya mazotta yaşanacak fiyat artışı ihale bedeline yansıtılacak şekilde şartnameye konulmalı. Çünkü akaryakıtta ve mazot fiyatında önemli artışlar yaşanıyor. Malatya’da taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi yapan esnafımız mazottaki artıştan dolayı önemli ölçüde sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuda önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için bir çalışmayı başlatıp, girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.

“TÜM ARAÇLAR KAR LASTİĞİ TAKMALI”

Araçlara kar lastiği takılması uygulamasının sadece ticari araçlar için değil, özel araçlar içinde şart olması gerektiğini belirten Keskin, “Ticari araç ve özel araç aynı seyrüseferi yapıyor. Aynı yollarda seyrüsefer yapıyorsak tüm araçlar kar lastiği takmalı. Diyorlarki; özel araçlar kendinden sorumlu, ticari taşıma yapan araçlar hem kendinden, hem de yolculardan sorumlu. Doğrudur. Ya özel araç kar lastiği takmadığı için kayarak gelip yolcu taşıyan ticari araca çarparsa ne diyeceksin?” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ