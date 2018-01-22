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AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR BEL BÜKÜYOR

Benzine ve motorine yapılan zamların şoför ve nakliyeci esnafının belini büktüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde art arda akaryakıta gelen zamlar taşımacı esnafımızın belini büküyor. Taşımacı ve nakliyeci esnafımızın maliyetleri iyice arttı. Nakliyeci ve taşımacı esnafına düşük vergili ucuz akaryakıt istiyoruz. Yoksa şoför ve nakliyeci esnafımız eve ekmek götüremeyecek duruma geldi" dedi.

AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR BEL BÜKÜYOR

Benzine ve motorine yapılan zamların şoför ve nakliyeci esnafının belini büktüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde art arda akaryakıta gelen zamlar taşımacı esnafımızın belini büküyor. Taşımacı ve nakliyeci esnafımızın maliyetleri iyice arttı. Nakliyeci ve taşımacı esnafına düşük vergili ucuz akaryakıt istiyoruz. Yoksa şoför ve nakliyeci esnafımız eve ekmek götüremeyecek duruma geldi" dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 13:21
AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR BEL BÜKÜYOR

Mazotun litre fiyatının son zamlarla 5 TL’ye, benzinin ise 6 liraya dayandığını kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Benzin ve motorine yapılan son zamlar taşımacı ve nakliyeci esnafımızı zor durumda bırakıyor. Bir litre benzin üzerinde yüzde 61,17 ÖTV-KDV payı var. Fiyatlara zam yapmak yerine vergiler yüzde 10 oranında indirime gidilmelidir. İndirim piyasaları ve halkı rahatlatacaktır" diye konuştu.

"EN BÜYÜK MALİYET MAZOT"

Taşımacı esnafının en büyük maliyetinin motorin olduğunu söyleyen Bendevi Palandöken, "Taşımacı esnafımızın mazot fiyatlarıyla baş edecek durumu kalmadı. Taşımacılık faaliyeti ile uğraşan bir esnafın bu fiyatlarla para kazanması çok zor. Taşımacılık yapan taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçünün kazancı akaryakıt ve yedek parçaya gidiyor. Benzin ve motorindeki vergilerin yüzde 10 oranında düşmesi ile piyasalar rahatlar. Vatandaşların ve dar gelirlilerin yaşam kalitesi artar. Mazot ve benzindeki vergi oranları mutlaka aşağı çekilmeli. 2012 Haziran ayında 3,62 TL olan mazotun litre fiyatı bugün 5 lirayı geçerken, benzinin fiyatı ise 6 TL’ye dayandı. Ülkede mazot kullanımı arttıkça mazota yapılan zamlarda artıyor. Maliyetlerin hızla arttığı bir ortamda şoför esnafımızın ödemek zorunda olduğu gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, zorunlu trafik sigorta primleri düşünüldüğünde, gece gündüz yollarda direksiyon sallayan nakliyeci esnafının mesleki faaliyetini sürdürmekte ne kadar zorlandığı aşikardır" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan, benzin ve motorine yapılan zamlar Malatya’da da tepkilere yol açıyor. Sosyal medya üzerinden kenetlenen vatandaşlar, buna çare bulunmasını bekliyor. 

busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 22.01.2018 14:07
Anahtar Kelimeler:
BubasabahMalatyaBendevi PalandökenLpgBenzinMotorinAkaryakıt
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