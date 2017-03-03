03 Mart 2017 Cuma

AK Partili Meclis üyesi partiden ihraç edildi

Malatya'da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti Akçadağ Meclis Üyesi Cumali Doğan, sevk edildiği disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

03 Mart 2017 Cuma 11:58
AK Partili Meclis üyesi partiden ihraç edildi

  Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, tepki çeken paylaşım sonrası parti üyesi ve Akçadağ İlçe Meclis Üyesi Cumali Doğan'ın savunmasının istendiğini belirtti.

Meclis üyesi Doğan'ın yaptığı savunmada söz konusu paylaşımın yanlış anlaşıldığını savunduğunu kaydeden Kahtalı, "Meclis üyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurulduğu günden beri üzerinde oynanan oyunları ve dış mihrakları hedef aldığını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet rejimini hedef almadığını belirtmiştir" ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşımın ardından AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulunun olağanüstü toplandığını ifade eden Kahtalı, "Söz konusu paylaşımın Parti Tüzüğümüzün 117. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında sayılan hükümleri ihlal ettiği anlaşılmıştır. Partimizin temel değerlerine aykırı olarak ilgili kişinin parti tüzüğümüzün 119. maddesi gereğince tedbirli olarak Disiplin Kuruluna Sevki ile partiyle ilişkisinin kesilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

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