12 Aralık 2017 Salı

AK PARTİ’DEN MHP’YE “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12 Aralık 2017 Salı 10:22
AK PARTİ’DEN MHP’YE “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

  Burada bir konuşma yapan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, “AK Parti Battalgazi ilçe teşkilatı olarak MHP İl Başkanlığına seçilen Bülent Avşar’a ziyaret gerçekleştirdik. Hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Burada siyasi partiler görüşler farklı olabilir ama önemli olan insanların ortak noktalarda ve ortak değerlerde bir araya gelmesidir bence. Burada da MHP gerek parti olarak gerek Malatya’da İl Başkanımız olsun Malatya’yı ortak değer ortak payda olarak görerek Malatya’mız için neler yapabiliriz bu tür istişare de bulunmak, görüş alışverişinde bulunmak için başkanımızı ziyaret ettik. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

ORTAK PAYDAMIZ MALATYA
  Daha sonra söz alan MHP İl Başkanı Bülent Avşar söz aldı. Avşar, “Kendileri AK Parti’ de bizler de Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapıyoruz. Ortak paydamız Malatya. Malatya için neler yapabiliriz, en kaliteli hizmetler nasıl yapılır başkanımızla beraber burada istişare ederek varsa sorunları bizim de elimizden ne gelirse inşallah kendisinin yanında olacağımızı belirtiyorum kendilerine tekrardan hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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