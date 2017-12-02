02 Aralık 2017 Cumartesi

AK Parti’den CHP’ye transfer!

Malatya Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Aralık günü yapılacak olan CHP Yeşilyurt İlçe Kongresi öncesinde çok önemli bir durumu fark etti. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Yeşilyurt ilçe delegesi listesinde hatalar tespit ederken, listede ismi bulunan ve delege olarak seçilen Mehmet Ercan’ın da Adalet ve Kalkınma Partisi aktif üyesi olduğunu ve bu yüzden delege listesinden isminin çıkarıldığını bildirdi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
AK Parti’den CHP’ye transfer!

CHP Yeşilyurt İlçe Kongresi 3 Aralık’ta (yarın) yapılacak. Kongre öncesinde verilen bir itiraz dilekçesi ile beraber Malatya Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı harekete geçti. İnceleme ve verilen cevaplara istinaden, itiraz dilekçesinde yer alan bilgiler ışığında, Başkanlığa verilen delege listesinde kimlik bilgileri hatalı olarak bildirilen delegelerin kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istendi.

KATITLI OLDUKLARI MUHTARLIK BÖLGESİNDE SEÇİLMEDİKLERİNDEN…

Malatya Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, sonuç olarak ise, delege olarak seçilen Mehmet Ercan’ın AK Parti aktif üyesi olmasından dolayı, Ercan’ın delege listesinden çıkarılmasına karar verdi.

Aynı şekilde; Bilal Uçar, Ersan Mor, Fahriye Albal, Feymi Solmazgül, İsmet Akın, Muharrem Taş, Eren Artuvan, Gülseren Çatak, Hasan Mete, Şahin Erdal, Münir Osman Öksüz, Hüseyin Gülfırat, Levent Çaput, Hüseyin Tekbaş, Hüseyin Yazlak, Hamit Şilenger, Eyhan Gelir (Doğan), Nursel Gülpınar, İlyas Bulam, Zeynep Avcı, Berivan Durmuş ve İbrahim Karabıyık’ın kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde seçilmediklerinden Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğü ve Cumhuriyet Halk Partisi Kongreler Kılavuzu hükümleri gereğince delege listesinden çıkartılmalarına karar verildiği belirtildi. 

Başkanlık, aynı zamanda delege listesinde kimlik bilgileri yanlış olarak yazılan bazı isimlerin ve bilgilerinin düzeltilmesine de karar verdi.  

TÜRKAN YILDIZ

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