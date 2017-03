Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, 16 Nisan’da yapılacak olan seçim, sıradan bir seçim değil. Muhtarlık, belediye başkanlığı ya da milletvekilliği seçimi olmadığını kaydederek, referandumda ülkenin kaderinin tayin edileceği ve geleceğinin belirleneceğini ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Parti’nin gücünü tamamen milletten aldığını ifade ederek, "AK Parti, kesinlikle milletin partisidir" dedi. Polat, 16 Nisan’ın Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu milletin, geleceğimizin seçimi. Ülkemizin şaha kalkması için, 15 yıldır dar ve kısıtlı imkanlarla yaptığımız işi inşallah daha ileriye taşımamız için önemli bir seçim. 17 Nisan’dan sonra yeni bir Türkiye’ye uyacağız" şeklinde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da referandumun önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “AK Parti her şeyi değiştirdi. Burada halk iradeli ve güçlü durdu. Milletimiz her sandığa gidişte oyuna da, hükumetine de sahip çıktı. 15 Temmuz, Türkiye’ye karşı olan bütün yapıların içerisinde olduğu bir kalkışmaydı. Uzun yıllardır hazırlanmış alçak bir tuzaktı. Milletin sağduyusu, vatanına ve milletine sahip çıkması, iradesine, cumhurbaşkanına, hükümetine sahip çıkması bütün hesapları altüst etti. Bu yapının hayır çıkması noktasında bir gayretleri var. Avrupa devletlerine baktığınız zaman nerede duracağımız, karşımızda nasıl bir yapılanmanın olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçten güçlü çıkılması lazım” ifadelerine yer verdi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, 16 Nisan’da kullanılacak bir oyun bile büyük önem taşıdığını belirterek, “Kullanılacak bir oyun, bugün ülkemize yapılan saldırıların, bütün hesapların altüst edileceğini unutmamalıyız” dedi. Şahin, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum geride kalan seçimlerden çok daha büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bu seçimle önümüzdeki yüzyılımızı yeni baştan şekillendireceğiz. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle 16 Nisan’da yapacağımız referandumda çok yüksek bir oranda evet çıkacağına inanıyoruz. Hep beraber çalışacağız ve bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye’nin milli ve yerli olan asli sahipleri olan milletimizin sesi olacak. 17 Nisan sabahı uyandığımızda Türkiye’nin yeni baştan tesis ve ihya edilmesi için kültürel değerlerimize bağlı, kendi milletiyle savaşmayan bir devlet yapısının bu ülkede kök salmasına vesile olacak sonucu rabbimizden niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referanduma hep birlikte sahip çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı. AK Parti iktidarlarının verdiği her sözün arkasında durduğunu, milletinde büyük bir destek verdiğini dile getiren Kahtalı, "AK Parti hükümetleri döneminde ülkenin gerek maddi gerekse de manevi anlamda kazanımları oldu. Bu kazanımlarımızı kaybetmemiz lazım. Hatta daha rahat ve özgür bir hale getirmenin gayretini göstermeliyiz" diye konuştu.

