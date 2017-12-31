AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Teşkilatı tarafından mahalle temsilcileri ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta yapılan toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, parti yönetimi ve mahalle temsilcileri katıldı. Burada ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, herkesin ortak paydada buluşması gerektiğine dikkat çekerek, “Aynı vatanı paylaşıyoruz. Kimi Hıristiyan’dır, kimi Yahudi’dir, kimi Müslüman’dır. Ama aynı vatanı paylaşıyoruz, bizler ortak paydalarımızda birleşmek zorundayız. Bugün Suriye’de sıkıntı yaşarken Yahudiler de sorun yaşıyor, Hıristiyanlar da sıkıntı yaşıyor, Türkmenler de sorun yaşıyor, Yezidiler de sorun yaşıyor, herkes sorun yaşıyor. Özellikle sizlerden istirhamım mahalle yönetimlerimizi çok güzel bir şekilde oluşturun. Biz reisimize bağlıyız. Kendisi 24 saatin 20 saatini çalışma ile geçiriyorsa, bize de talimatları mahalle başkanımızdan, sandık başında ki görevliden A’dan Z’ye kadar herkesin bu şekilde çalışmasını istiyorum. Onun için mahalle yönetimlerinizin büyük bir kısmını oluşturdunuz, şuan listeler önümüzde. Bunları sizlerle birlikte kontrol edeceğiz, o mahallelerimizde neler yapabiliriz ve neler yapmamız lazım, bunları istişare edeceğiz. Zaten birçoğunu sizler gelip bizlere söylüyorsunuz. Gerek merkezi hükümetin yapmış olduğu hizmetler olsun hakikaten çok güzel işler yapıldı ve bunları sürekli insanlara hatırlatmamız lazım ki, insanlar nerden nereye geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilsinler. Özellikle belediyemizin yerelde yapmış olduğu hizmetleri çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Yokuş olmadan iniş olmaz, gece olmadan gündüz olmaz. Zaman zaman mahallelerimizde sorun ve sıkıntı yaşıyoruz, ama sabrettiğimizde sonuçların milletin lehine, memnuniyet olarak sonuçlandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, mahalle temsilcilerinden AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri ve Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetleri her ortamda rahat rahat anlatmalarını isteyerek, “Biz dedik ki, ‘Battalgazi’yi mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Dün atalarımız bu memlekette destanlar yazdı, Anadolu’yu fethetti. Biz de yaptığımız hizmetlerle, hizmet destanları yazacağız. Belediye başkanı vizyonu geniş ise, geçmiş bin yılların belediye başkanı nasıl olunur, gelecek yüz yılların belediye başkanı nasıl olunur vizyonu içerisinde çalışması lazım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 14 ayda hizmet binası yapan belediye de yoktur. Biz, bir hizmet binası da DSİ 92. Şube Müdürlüğü’ne yaptık. Asfalt Plenti yaptık. Geçen gezen biri, 5 yıldızlı otel gibi demiş. Biz yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni 5,5 ayda yaptık. Tahtalı Hamam’ı restore ettik. Askerlik Şubesi’nin restorasyonu devam ediyor. Orayı Kent Müzesi yapacağız. Tarihi eserlerin yüzde 90’nını ayağa kaldırdık. Malatya tarihinde bizim kadar cami yapan kişi var mıdır? Bütün türbeler, camiler, kümbetler bizim dönemimizde yapıldı. Vakıfların, AK Parti hükümetlerinin geçmiş ecdadımıza göstermiş olduğu ilgiyi biz öne çıkarttık. Belediye başkanı biri bin edendir. Battalgazi ilçesi şimdi Malatya’nın en iyi ilçesi konumuna geldi. AK Parti’nin ve bizim hizmetleri rahat rahat anlatın” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’de, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve olmadığını belirterek, “Bizler AK Parti’nin kuruluşu ile beraber, bu güzel oluşum içerisinde yer aldık. Ve o günden bu güne geçen süre içerisinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak düsturu ile kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız hep ifade ediyorlar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını. Bizlerde şahitlik ediyoruz, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına. 2002 tarihinden önce bu ülkede iktidara gelen insanların beklentileri çok daha farklı şeylerdi. Buraya geldikleri zaman amaçları, bu ülkenin bazı değerlerine sahip olan insanlarımıza, rahat bir ortam oluşturmayı kendilerine dert etmeyen, eğer bir siyasi parti içerisine giriyorlarsa kesinlikle kendisi için veya etrafı için, dünyevi beklentiler için, siyasi partiler içerisinde yer alan insanların anlayışından, bugün bu kadim bir medeniyetin bize bırakmış olduğu bu topraklarda, biz bizden sonrakilere yaşanabilir bir ülke bırakalım. Barışı bırakalım, kardeşliği bırakalım, inançlı, mütedeyyin, vatanını, milletini devletini, bayrağını, dinini seven nesiller yetiştirerek, bu emaneti onlara devredelim diye düşündük” diye konuştu.

İHA