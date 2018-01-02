AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Teşkilatı tarafından mahalle temsilcileri ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta yapılan toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, parti yönetimi ve mahalle temsilcileri katıldı.

Burada ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, herkesin ortak paydada buluşması gerektiğine dikkat çekerek, “Aynı vatanı paylaşıyoruz. Kimi Hıristiyan’dır, kimi Yahudi’dir, kimi Müslüman’dır. Ama aynı vatanı paylaşıyoruz, bizler ortak paydalarımızda birleşmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’Nİ 5,5 AYDA YAPTIK

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, mahalle temsilcilerinden AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri ve Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri her ortamda rahat rahat anlatmalarını isteyerek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 14 ayda hizmet binası yapan belediye yoktur. Biz, bir hizmet binası da DSİ 92. Şube Müdürlüğü’ne yaptık, Asfalt Plenti yaptık. Geçen gezen biri, 5 yıldızlı otel gibi demiş. Biz yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni 5,5 ayda yaptık. Tahtalı Hamam’ı restore ettik. Askerlik Şubesi’nin restorasyonu devam ediyor. Orayı Kent Müzesi yapacağız. Tarihi eserlerin yüzde 90’nını ayağa kaldırdık. Malatya tarihinde bizim kadar cami yapan kişi var mıdır? Bütün türbeler, camiler, kümbetler bizim dönemimizde yapıldı. Vakıfların, AK Parti hükümetlerinin geçmiş ecdadımıza göstermiş olduğu ilgiyi biz öne çıkarttık. Belediye başkanı biri bin edendir. Battalgazi ilçesi şimdi Malatya’nın en iyi ilçesi konumuna geldi. AK Parti’nin ve bizim hizmetleri rahat rahat anlatın” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve olmadığını belirterek, “Bizler AK Parti’nin kuruluşu ile beraber, bu güzel oluşum içerisinde yer aldık. Ve o günden bu güne geçen süre içerisinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak düsturu ile kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız hep ifade ediyorlar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını. Bizlerde şahitlik ediyoruz, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına” diye konuştu.

İHA