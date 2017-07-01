Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülmeye devam eden FETÖ/PDY davasını bugün Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ahmet Karayiğit, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülay Samancı yaklaşık 3 saat takip etti.

Başdanışmanlar davadan açıklama yapmadan ayrılırken AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 15 Temmuz’da darbe girişimine ilişkin görülen duruşmaya AK Parti teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile gazi ve şehit ailelerinin de katıldığını belirten Kahtalı, “Bugünkü katılımımızda tabi ki yine geçen seferdeki, önceki katılmamızdaki görmüş olduğumuz şeylerdeki yine aynı şeyleri görüyoruz. Çelişkili açıklamaları görüyoruz. Biz zaten AK Parti olarak burada müdahil durumdayız. Müdahil olmuştuk geçen seferki katılmış olduğumuz duruşmada” dedi.

Bugünkü duruşmayı Cumhurbaşkanının 3 başdanışmanının da takip ettiğini ifade eden Kahtalı, “Onlar da duruşmayı izlediler, genel kanaatleri ile beraber, burada yapmaları gereken bazı görüşmeleri yaparak rapor halinde de sunacaklar” diye konuştu.

Dava sonuçlanana kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Kahtalı, “249 şehidimizin bir damla kanı dahi bunlara bırakılmayana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Biliyorsunuz, bütün Malatya’mızın da şahit olduğu ZPT’leri de çıkartarak, İKU’ları kaldırmak isteyen, ayrıca F-4 savaş uçaklarını da kaldırmak için pist başı yaptıran, kargo uçaklarını izinsiz bir şekilde buraya indiren bu yapı, bu organizasyonun, bu hain darbe girişiminin başında olanlar bugün burada hesap veriyorlar. Şunu söylemek istiyorum, hiçbir şehit ailemiz, hiçbir Tük milleti, bu ülkeyi, bu toprakları vatan bilen hiçbir vatandaşımız endişe etmesin ki hiç kimsenin hakkını bunlara bırakmayacağız. Sonuna kadarda takipçisi olacağız” dedi.

Duruşmaya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Esnaf Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Ali Evren, 15 Temmuz Gazisi Ene Gün, Türkiye Harp Malulleri ve Şehit Aileleri Derneği Malatya Şube Başkanı Duran Şahin ile çok sayıda partili katıldı.

İHA