AK Parti Heyetinden Polat'a ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya ve Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, belediye meclis üyeleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte beraber yol yürüdüğümüz, Yeşilyurt için büyük emekleri ve hizmetleri olan Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Malatya’yı çok güzel noktalara taşıyacağına inanıyorum. Yeşilyurt teşkilatımız adına Rabbim yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “24 Haziran seçimlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretimiz gecikti. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem hayırlı olsun hem de sahadaki çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için ziyaret ediyoruz. Rabbim Başkanımızın yolunu açık etsin.” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt’a birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Belediye çalışanlarımız, Teşkilatımız ve STK’lar ile birlikte uyum içerisinde çalışarak Yeşilyurt’a güzel hizmetler kazandırdık. Sizleri burada ağırlamak benim için büyük bir şeref. Birlik ve beraberlik her şeyden önemli. Bunun en güzel örneğini Yeşilyurt’ta görüyoruz. İnşallah Malatya genelinde bu birliği sağlayarak hizmet üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Vahap Küçük’ün ziyareti

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük de Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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