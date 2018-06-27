Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95527
ALTIN
186.896
DOLAR
4.6289
STERLİN
6.0930
EURO
5.3716

AK Parti Heyetinden Polat'a ziyaret

Yeşilyurt AK Parti heyeti, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti. 

AK Parti Heyetinden Polat'a ziyaret

Yeşilyurt AK Parti heyeti, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti. 

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:24
AK Parti Heyetinden Polat'a ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya ve Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, belediye meclis üyeleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte beraber yol yürüdüğümüz, Yeşilyurt için büyük emekleri ve hizmetleri olan Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Malatya’yı çok güzel noktalara taşıyacağına inanıyorum. Yeşilyurt teşkilatımız adına Rabbim yolunu açık etsin” şeklinde konuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “24 Haziran seçimlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretimiz gecikti. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem hayırlı olsun hem de sahadaki çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için ziyaret ediyoruz. Rabbim Başkanımızın yolunu açık etsin.” ifadelerine yer verdi. 
Yeşilyurt’a birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Belediye çalışanlarımız, Teşkilatımız ve STK’lar ile birlikte uyum içerisinde çalışarak Yeşilyurt’a güzel hizmetler kazandırdık. Sizleri burada ağırlamak benim için büyük bir şeref. Birlik ve beraberlik her şeyden önemli. Bunun en güzel örneğini Yeşilyurt’ta görüyoruz. İnşallah Malatya genelinde bu birliği sağlayarak hizmet üreteceğiz” ifadelerini kullandı. 
Vahap Küçük’ün ziyareti 
 Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük de Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiHacı Uğur PolatZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj yolu genişletiliyor
Baraj yolu genişletiliyor
Mumcu Hekimhan Belediyesini ziyaret etti
Mumcu Hekimhan Belediyesini ziyaret etti
“Yeşilyurt’ta mutlu yaşamak temizlikle mümkün”
“Yeşilyurt’ta mutlu yaşamak temizlikle mümkün”

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim