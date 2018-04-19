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AK Parti Açıkladı!

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal seçim toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal, son yapılan anket ile Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın oyunu açıkladı.

AK Parti Açıkladı!

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal seçim toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal, son yapılan anket ile Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın oyunu açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:47
AK Parti Açıkladı!

Ünal, seçim toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi ve Erdoğan`ın son yapılan anketle oy oranını açıkladı;``Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız.AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan`da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz`ın sunumuyla bu toplantı başladı.

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız.Son anketimizde Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 55.6`

İHA

Son Güncelleme: 19.04.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Son Seçim AnketiErken SeçimMahir Ünal
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