Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti’nin 16. Kuruluş yıldönümü dolayısı ile yayınladığı mesajda, “14 Ağustos 2001’de milletine sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti, Türk siyasi hayatında yeni bir sayfa açmıştır. İlk günden bu yana 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle hareket eden AK Parti, her zaman milli iradeyi temel almış, milli irade karşısında hiçbir vesayet odağını ve hiçbir terör örgütünü tanımamıştır” diyerek şunları kaydetti:

MİLLETE HİZMET AŞKIYLA…

“16 yılda içeride ve dışarıda önümüze türlü engeller çıkarıldı. 2002’de şer güçlerin Genel Başkanımızın meclise girmesine engel olmasından, 2007’de çıkardıkları 367 garabetine, 2008’de partimizi kapatmaya çalışmalarından 2013’te Gezi Parkı bahanesi ile sokakların altını üstüne getirmelerine ve son olarak da 2016’da tarihimizin gördüğü en alçak darbe girişimine kadar türlü badireler atlattık. Rabbimizin izni ve milletimizin desteğiyle hain şer odakları, bizi kutlu yürüyüşümüzden alıkoyamadı, asla da alıkoyamayacak. Millete hizmet aşkıyla yolumuza devam edeceğiz.”

AK PARTİ TÜRKİYE; TÜRKİYE, AK PARTİ’DİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, yayınladığı mesajda, “16 yıl önce karanlık Türkiye’ye güneş gibi doğan, memleketin istikbalini ışığıyla aydınlatan bir parti kuruldu. Alnı ak, vicdanı ak, milletiyle bir ve beraber, lideriyle bütünleşen, adaleti ve kalkınmayı kendine şiar edinmiş AK Parti’mizin bugün kuruluşunun 16. yılını ifa ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Yeni Türkiye hedefiyle kurulan AK Parti, bugün Türkiye’yi dünyada parmakla gösterilecek ülkeler arasında yer edinmesini sağlamıştır. 2002 öncesi eski Türkiye’yi işgal eden statüko yönetimi yıkılmış, AK Parti iktidarıyla millet iradesi ülke yönetiminde kendine yer edinmiştir. 2002, 2007, 2011, 2015 genel seçimleri 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleriyle başarısını her defasında katlayarak arttırmış partimiz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı ile milli iradeyi 16 yıldır canla başla korumaktadır. 14 Ağustos 2001’de çıktığımız kutlu yürüyüşün daha nice uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Bilinmelidir ki AK Parti Türkiye; Türkiye, AK Parti’dir. AK Parti’nin yokluğu Türkiye’yi 2002 öncesi Türkiye’ye döndürmek demektir” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ