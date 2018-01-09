09 Ocak 2018 Salı

“Ailemle vedalaştım, evden çıktım”

Seçimden sonra kendisi için zor bir süreç başladığını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, kendisine tekrar verilen görevden dolayı ailesiyle vedalaştığını kaydetti. Başkan İnce, “Aileme ‘Bu saatten sonra esnafların sorununu çözmeden ben eve gelemem 4 yıl boyunca bunu böyle bilesiniz’ dedim” dedi.

09 Ocak 2018 Salı 11:23
“Ailemle vedalaştım, evden çıktım”

  Önceki gün 2018 Yılı Genel Kurulunu gerçekleştiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası, mevcut Başkan Mesut İnce’yle ‘yola devam’ dedikten sonra, Başkan İnce, dün bir açıklama yaparak, asıl seçimin bundan sonra başladığını dile getirdi.

Başkan İnce, bu seçimi kendilerinin kazanmadığını seçimin asıl galibinin minibüs ve servisçi esnaflarının olduğunu belirterek, esnaflara ve seçimde aday olanlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

ESNAFLARIMIZIN BAŞKANI DEĞİL, KARDEŞİYİZ
  Sorunsuz ve olaysız bir seçim geçirdiklerini ifade eden Başkan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün kazanan Minibüsçü Odası Başkanı Mesut İnce değil, bugün kazanan esnaftır. Esnafımızın büyük bir desteğinden dolayı bize zor bir görev yüklendi. Ben ailemle vedalaştım. Aileme ‘Bu saatten sonra esnafların sorununu çözmeden ben eve gelemem 4 yıl boyunca bunu böyle bilesiniz’ dedim. Gerek köy minibüsleri gerek ilçe S plakaları gerek merkez S plakaları gerek M plakaları gerek halk otobüsü H plakalı esnafları, 5-6 gurup esnaf temsilcilerim var. Bunlarla ilgili her meslek gurubunun her plakanın ayrı ayrı sorunları var. Esnaflarımızın sorunlarıyla ilgili Şoförler Odası’yla birlikte istişareyle beraber çözüm getireceğiz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Bundan sonra yeni bir süreç, yeni bir dönem başlıyor. Esnaflarımızın kesinlik 24 saat emrinde olacağız. Biz esnaflarımızın başkanı değil, kardeşiyiz. Asıl esnafın eli değil, ayağı öpülür. Bu seçim bize çok büyük şeyler gösterdi. Malatya’da bazı partileri, bazı tarikat liderleri, bazı özel okul sahiplerinin, bazı iş adamlarının bile devreye girerek Mesut İnce gitsin kim gelirse gelsin algısıyla seçim sürecinde üzerimde büyük bir baskı yapılmıştı. Buna en büyük cevabı yüce esnafım verdi.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Minibüsçüler Ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce

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