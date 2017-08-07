Bu yıl Malatya kuru kayısı rekoltesinin fazla olmasının işçi sıkıntısına neden olduğu ileri sürüldü. Kayısı üreticilerinin bir kısmı işçi sıkıntısını mahallelerde yaşayan ve paraya ihtiyacı olan ailelere kasa kasa kayısı getirmekte bulurken, kuru kayısının çekirdeğini kayısıdan ayıran (pırtlatmak) vatandaşlar ise kasa hesabıyla çalıştıklarını ve bir kasa kuru kayısının patiğini 7 TL’den yaptıklarını dile getirdiler.

İşçi bulamadıklarını söyleyen Mehmet Özendi isimli kayısı üreticisi, çözümü mahalle aralarına kayısı getirip mahallelilere yaptırmakta bulduklarını dile getirdi.

BİZİM İÇİN İYİ OLDU

Bir kasa kuru kayısının patik işlemini 7 TL’den yaptırdıklarını ifade eden Özendi, “Geçen yıl kayısımız fazla tutkun değildi, bu yıl çok fazla oldu. Kalitesiz olsa da mal bulunmuş ve yapılması gerekiyor. Kayısımız fazla iri değil. Orta büyüklükte. İşçi bulamayınca biz de paraya ihtiyacı olan ve kayısı bahçelerine gelemeyen insanlarımızdan destek aldık. Hem evlerine kadar kayısı getiriyoruz hem de kayısı yapılınca tekrar evimize götürüyoruz. Patiği kasa hesabı yaptırıyoruz. Bir kasa patik 7 TL. Ailelerin bazıları bitirdikçe bizden istiyor, bazıları zorlanıyor. Suriyeli ailelere de patik yaptırdığımız oluyor. Bu yüzden bizim için iyi oldu. Umarız kayısı para eder de hem masrafını kurtarır hem de bizim ihtiyaçlarımızı giderir. Kayısı tescillenmiş, bundan bayağı bir ümitlendik. Kayısı fiyatlarına bu durumun yansıyacağını düşünüyoruz. İnşallah kayısının tescillenmesi kayısı fiyatlarına yansır da bizler ve Malatyalılar bundan bir ekmek yer. Biliyorsunuz Malatya’nın ekonomisi kayısıya bağlı. Bir zincirleme şekilde köylüsünden tutunda esnafına kadar herkes bundan yararlanıyor” diye konuştu.

Üreticilerin evlerine kadar kuru kayısı getirmesinden gayet memnun olan mahalleliler ise, bütçelerine yan gelir gelmesinden dolayı da üreticilere teşekkür ettiler.

EVDE OTURMAKTAN İYİDİR

Günlük 20 kasa kayısı pırtlattıklarını ifade eden Nurhan Kaya, “Ben normalde kayısı olduğu yıllarda bahçelere kayısı toplamaya ve patik yapmaya gidiyordum. Bu yıl kayınbabam felç geçirdi ve ona bakıyorum. İşe gidemediğim için üzülürken iş benim ayağıma geldi. Çocuklarım çalışacak yaşta değiller ama kayısı pırtlatabiliyorlar. Günlük 20 kasa kayısı pırtlatıyoruz. Bu iş güzel oldu. Evde boş oturmaktan iyidir” şeklinde konuştu.

BARİ HARÇ PARASINI KARŞILARIZ

Paraya ihtiyacı olmadığını ancak kar etmenin de zarar getirmeyeceğini kaydeden Emine Akarsu ise, “Paraya ihtiyacımız olmasa da çalışmaktan zarar gelmez. Ben de bu fırsatı eşimle birlikte değerlendirmek istedim. Eşim belediyede çalışıyor. Oğlum da üniversite okuyor. Kar eden ar etmez düsturuyla biz de kasa kasa kuru kayısı getirttik. Hiç bari oğlumun üniversite harç parasını karşılamış oluruz. Kayısı sahiplerine teşekkür ediyoruz. İhtiyacı olanlar gerçekten var ve onlar da bu fırsatı değerlendiriyorlar” ifadelerine yer verdi.















MUTLU SARIGÜL