04 Mayıs 2017 Perşembe

“Ailecek Camideyiz” etkinliği devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen “Ailecek Camideyiz” etkinliğinin Nisan ayı programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında camiye gelen aileler, daha sonra pikniğe götürüldü.

04 Mayıs 2017 Perşembe 14:59
“Ailecek Camideyiz” etkinliği devam ediyor
  Zafer Mahallesindeki Turgut Özal Caminde gerçekleştirilen Ailecek Camideyiz programına anne-baba ve çocuklar katıldı. Öğle vaktinde camide buluşan katılımcılar, birlikte Öğle Namazını eda ettiler. Daha sonra cami bahçesinde kurulan hatıra fotoğrafı standında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ailelerin hatıra fotoğrafı çekildi. Cami bahçesinde tatlı ikramının yanı sıra kaligrafi sanatı ile katılımcıların isimleri özel kâğıda yazılarak kendilerine hediye edildi.
Cami programının ardından aileler Orduzu Pınarbaşı’nda pikniğe götürüldü. Piknikte gönüllerince eğlenen aileler, oldukça keyifli bir gün geçirdiler.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya