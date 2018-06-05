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Aile ziyaretleri sürüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ve Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban Ramazan ayı münasebetiyle aile ziyaretlerinde bulundular.

Aile ziyaretleri sürüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ve Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban Ramazan ayı münasebetiyle aile ziyaretlerinde bulundular.

05 Haziran 2018 Salı 11:31
Aile ziyaretleri sürüyor

Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban, Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Sevgi Şahin ile birlikte Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi olan aileleri ziyaret ettiler. 4 eve misafir olan Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban aileler ile yakından ilgilenerek, ihtiyaç ve sorunlarını dinleyip sorunlarının giderilmesi ve ailelerin taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla Vakıf Müdiresi Şahin’e talimat verdiler.

Ziyaret sonrası Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban ailelere ayni ve nakdi yardımda bulundular. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBülent TüfenkciEsra TüfenkciAli Kaban
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