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Aile yanında askerlik…

Aile yanında askerlik için talimatname çıkarıldı. Peki bundan kimler yararlanabilecek?

Aile yanında askerlik…

Aile yanında askerlik için talimatname çıkarıldı. Peki bundan kimler yararlanabilecek?

01 Haziran 2018 Cuma 12:50
Aile yanında askerlik…

Şehit ve gazi yakınlarının, ailelerinin yanında askerlik yapmasının önü açıldı.

Şehit yakınları istedikleri takdirde, ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırları içinde askerlik yapabilecek.

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaAskerlikşehit YakınıTalimatname
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