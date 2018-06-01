Şehit ve gazi yakınlarının, ailelerinin yanında askerlik yapmasının önü açıldı.
Şehit yakınları istedikleri takdirde, ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırları içinde askerlik yapabilecek.
busabahmalatya.com
İHA
Aile yanında askerlik için talimatname çıkarıldı. Peki bundan kimler yararlanabilecek?
Şehit ve gazi yakınlarının, ailelerinin yanında askerlik yapmasının önü açıldı.
Şehit yakınları istedikleri takdirde, ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırları içinde askerlik yapabilecek.
busabahmalatya.com
İHA