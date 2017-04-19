Lazerle yapılan hediyelik eşyalar görenlerin dikkatinden kaçmıyor. Ahşap ve taş üzerine yapılan çizimlerin lazer makinesiyle hayat bulması, bu sanatın Malatya’da giderek artacağını gösteriyor. Ahşap ve taş üzerine yapılan çizimlerin lazer makinesiyle can bulmasını anlatan Ömür Bal, BUSABAH’a konuşarak özenle yaptıkları işçiliğin püf noktalarını anlattı.

Ahşap ve taşların il dışından getirdiklerini ve Malatya’da da temin ettiklerini ifade eden Bal, taş ve ahşap üzerine yapılacak olan çizimlerin grafikerler tarafından tasarlandığını söyledi.

İŞLEMLER DİKKATLİ YAPILIYOR

Ortaya çıkan eşyaların sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığını belirten Bal, “Tren vagonları, kalp saat gibi birçok çerçevenin çalışmalarını bilgisayar programlarında vektörel hale getiriyoruz. Daha sonra ahşap malzemeyi makine arasına yerleştiriyoruz. Lazer yakma makinesiyle çizimi yapılan ürünün çıktısını alıyoruz. Çıktısı alınan şablonu boyama makinesine yerleştirip, boyama aşamasına geçiyoruz. Buradaki işlem tamamen kaliteli ve insan sağlığına zararlı olmayan yöntem boyama işlemiyle dikkatli şekilde yapılıyor. Müşterilerimizin sağlığına zarar vermeyecek şekilde onların kullanımına sunuyoruz. En başından başlayarak, sanayiden aldığımız ahşaba kadar grafiker arkadaşımızın verdiği çizim doğrultusunda lazer makinesiyle şekil vererek son olarak boyayla halkımıza sunuyoruz” diye konuştu.

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Sağlıklı ve orijinal boyalar kullandıklarını dile getiren Bal, şunları ifade etti:

“Türkiye genelinde anaokulları ve ilkokullarda genellikle öğrencilerin ilgisine ve ihtiyacına yönelik ürünler imal ediyoruz. Malatya’da yine aynı şekilde öğrencilerin ihtiyacına göre değişik ürünler üretiyoruz. Ama henüz buradaki insanlar ahşap ürünleri evlerinde yeterince değerlendiremiyor. Örnek veriyorum; metal bir saat, çerçeve veya hediyelik bir eşya alırken daha kararlı oluyorlar ama ahşap bir ürün alırken biraz düşünebiliyorlar. Acaba daha çabuk kırılır mı, zarar görebilir mi, şeklinde ikilemde kalıyorlar. İşin ilginç yanı ahşap daha uzun ömürlü bir malzeme, kullanmasını bildikten sonra. Teknoloji geliştikçe ürünler daha kaliteli çıkmaya başlıyor. Ahşap üzerine kullandığımız boyalara insanlar Çin malı gözüyle bakıyor. Kesinlikle Çin malı boya kullanmıyoruz. Bu yüzden bu ürünlerin ömürleri de uzun oluyor. Sağlıklı ve orijinal boyalar kullanıyoruz. Bu da yaptığımız işin kalitesini gösteriyor. Kişisel ürünlerde mesela, Anneler Günü’ne özel, Babalar Günü, Sevgililer Günü, doğum günleri gibi özel günlerde ahşap üzerine puzzle yapabiliyoruz. Ahşaptan saat yapabiliyoruz. Aynı şekilde taş üzerine baskı da yapıyoruz. Bardak üzerine istenilen resmi yapabiliyoruz.”



















MUTLU SARIGÜL