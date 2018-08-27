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Ağustos sıcakları kavuruyor

Ağustos ayında ağustos sıcaklarını görmeye devam ediyoruz. Malatya'da hava güneşli, sıcaklık da 34 derece olacak.

Ağustos sıcakları kavuruyor

Ağustos ayında ağustos sıcaklarını görmeye devam ediyoruz. Malatya'da hava güneşli, sıcaklık da 34 derece olacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:14
Ağustos sıcakları kavuruyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede hava sıcaklıklarında 1 ile 3 derece arasında artış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Malatya’da hava sıcaklığının 34 derece olması beklenirken, hava tahminlerine göre, bölgede en yüksek hava sıcaklığının ise 42 derece ile Adıyaman'da olacağı belirtildi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AğustosSıcaklarKavurucu
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