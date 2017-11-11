Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yapımına başlanan 5 yatak, 60 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tamamlanmak üzere. Gelecek aylarda hizmete girmesi beklenen ve TOKİ bölgesinde hizmet vermeye başlayan Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin mevcut yükünü alacağı tahmin edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hizmete girmesini vatandaşlar dört gözle bekliyor.

VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE FAALİYETE GEÇMESİNİ İSTİYOR

Önümüzdeki aylarda açılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 7 bin 442 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Bin 700 metrekare kapalı alana sahip olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin iç donanımının tamamlanmasının ardından hizmete girmesi bekleniyor. Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmek vizyonuyla 1 Ağustos 2009 tarihinden bu yana TOKİ bölgesinde hizmet vermeye başlayan Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin mevcut yükünü alacağı tahmin edilen 5 yatak, 60 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin bir an önce hizmete girmesini dört gözle bekleyen vatandaşlar, TOKİ bölgesinin kendilerine uzak olduğunu ve dile getirerek, diş sağlığı merkezinin bir önce faaliyete geçmesini istiyorlar.

MUTLU SARIGÜL