Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yüz binlerce Suriyeliden sadece bir tanesi yaşlı Cafer Halil. 70 yaşında olmasına rağmen kendisine emanet edilen kadın ve çocuklara bakmak zorunda olan Cafer Halil artık çalışamıyor. Gıda başta olmak üzere maddi ihtiyaçları olan ve devletin verdiği kısıtlı imkânlarla geçinmek zorunda olan Cafer Halil, devletin verdiği yardımdan dolayı da teşekkür ediyor. Geçtiğimiz günlerde de elektrik kontağından çıkan alev nedeniyle odunluğun yanması sonucu odun ve kömürlerini de kaybeden Cafer Halil, şimdi hayırseverlerden yardım bekliyor.

Tercüman aracılığıyla konuştuğumuz Halil Cafer, Gazi Mahallesi’nde bir odalı bir evde oturduklarını dile getirerek, eşinin Suriye’de hayatını kaybettiğini söyledi.

ACİL OLAN İHTİYAÇLARIMIZ VAR

Devletin kendilerine sunduğu imkanları dile getiren Cafer Halil, “Halepliyiz. Biz de Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındık. Yardıma muhtaç hale geldik. Yanımdaki kadın ve çocuklar da kardeşimin eşi ve çocukları. Benim çocuklarım ve kardeşim Suriye’de. Türkiye Devleti, yani devletimiz Allah’a çok şükür elinden geleni yapıyor. İhtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyor. Her ay 250 bin lira kira parası veriyorum. Devletimiz erzakla giyecek veriyor ama kira parası vermiyor. Ben 70 yaşındayım. Ben bu yaşta çalışamıyorum, bana göre de zaten iş yok. Odunluk yandı. Bütün odun ve kömürler yandı. Şimdi acil olan ihtiyaçlarımız var. Biliyorsunuz hava soğuk. Odun, kömür, para ve erzak da lazım. Şu anda kardeşimin çocukları ve kadınlarla birlikte 7 kişiyiz. Bir tane 33 yaşında bir gencimiz su ve mendil satıyor, bize bakmaya çalışıyorlar ama yetmiyor. Mutfak eşyaları da dâhil hiçbir eşyamız yok. Bizler hayırseverlerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KENDİ ÜLKEMİZDE GİBİ YAŞIYORUZ

Şimdiye kadar bir perişanlık çekmediklerini belirten Cafer Halil, “Gerçekten Türk insanları çok duyarlılar. Bizler burada perişanlık çekmedik. Kendi ülkemizde gibi yaşıyoruz. Hem devletten hem de vatandaşlardan Allah razı olsun. Suriye’de savaş biterse ve bizlerde ülkemizi tekrar dönersek bizlere yapılan bu yardımları asla unutmayacağız. Allah kimseyi hangi ülkeden olursa olsun evinden, yurdundan etmesin. Bizim başımıza bu felaket geldi, hiç kimsenin başına gelmesin. Evsiz, barksız en kötüsü yurtsuz olmak çok kötü” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL