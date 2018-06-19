Ağır cezalar verilmeli

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir. Sakarya’da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. 2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükümet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” sözlerini değerlendiren Kızıl Tilki Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Genel Başkanı ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söylediğine inanmak istediğini ifade eden Başkan Erdem, meclise yüz binlerce dilekçe götürdüklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine ‘Ben tekrardan başa geldiğimde 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanununu değiştireceği’ sözünü hatırlattı.

“SADECE BU OLAY MI GÖRÜLDÜ?”

Söz üzerinden 4 dönem geçtiğini dile getiren Başkan Erdem, “Biz kesinlikle inanmıyoruz. Artık verilen sözlerin hiçbiri bizi tatmin etmiyor. Bir tek o bacakları kesilen yavru değil, yıllardır bir sürü hayvan yaşlı, alkolik dedelerin, sapıkların tecavüzüne uğruyor. Ve bunların hepsi sosyal medyada, ulusal medyada yayınlanırken sadece bu olay mı görüldü? Tek bu değil; birçok hayvan işkence altında ve çocuklar kesiyor, işkence ediyor. Bunların hepsi ulusal medya ve sosyal medyada yer aldığı halde tek bu olay mı etkiledi? Barınaklarda belediyeciler hayvanları katledilirken, Türkiye’nin her yerinde hayvan katliamları haberleri varken akıllar bu dört bacağı kesilen yavru da mı kaldı? Bu yasa tasarısının değişmesi gerekiyor. Ve bu yasanın değiştirilmesi Cumhurbaşkanına bizzat iletildi. Kendisine göre bir kılıf taslağı seçecek ve biz de bu taslağı istemiyoruz” diye konuştu.

O ZAMAN TÜRKİYE’Yİ DÜZELTEBİLİRİZ

“Avrupa ve Amerika’da çok caydırıcı cezalar vardır” diyen Başkan Erdem, şunları kaydetti:

“Bu yüzden hayvan hakları konusunda oralarda problem yaşanmıyor. Hayvana işkence halinde bir insana işkence edilmiş gibi ceza uygulanıyor. Yani orada bir hayvana tecavüz eden kişi elini kolunu sallaya sallaya, 300-400 TL ödeyip de dışarıda gezmiyor. Onlar bir kere mimleniyor. Bugün bir hayvana yapan yarın çocuğa yapar, başkasının eşine yapar, genç bir kızımıza yapar. Çünkü bunlar fikri ve zihniyeti bozuk insanlardır. Avrupa’daki yasa tasarısının örnek olarak yapılması gerekiyor. Türkiye’de caydırıcı cezalar olmadığı için durum bu vaziyette. Birinci suçta beş yıla kadar denetimli serbestlik veriliyor. Bir hayvana tecavüz edildiğinde nasıl beş yıl denetimli serbestlik verebilirsiniz? Direk ceza uygulanması gerekiyor. Ancak o zaman Türkiye’yi düzeltebiliriz. Bugün Avrupa ve Amerika’da kanunlarda suç cezaları ağır olduğu için insanlar korkuyor ve Türkiye’deki gibi suç işleyemiyor ve suç oranları bize göre daha düşük.”

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