MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar , “Malatyamızdaki en ufak olayı dahi, kendine malzeme yapan vekilimiz mevcut maalesef. Bu vekilin ilimizdeki en ufak olayları dahi meclise taşıması Malatya’nın adını kötüye çıkartmaktadır” dedi.

Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün ve yönetimi, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Görgün, “Derneğim ve Yönetim Kurulum adına Başkan Avşar’a yeni görevinde başarılar diliyorum. 15 Temmuz sürecinde göstermiş oldukları dik duruştan dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’e de teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye ve dünyaya vatan için doğru kararları veren devlet adamlığını gösterdi. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a bir hayırlı olsun ziyaretini de AKA (Arapgir-Kemaliye-Ağın) Derneği Başkanı Yusuf Sümer Yalçın ve yönetimi gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan AKA Başkanı Yalçın, “Kısa bir zamanda, uzun ama meşakkatli bir yolu başarı ile sonuçlandırıyorsunuz. Çalışmalarınız takdire şayandır. Derneğimiz ve yönetimimiz olarak çıkmış olduğunuz bu zorlu süreçte sizlere başarılar diliyoruz. Ve biliyoruz ki ülkücü camianın içinden yetişen Ramazan Bülent Avşar, ortak paydamız Malatya ve derneklerimizin sorunları ile yakinen ilgilenecektir” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “Bizim için her zaman derneklerimiz önemlidir ve önemsemekteyiz. Malatyamız için tüm düşüncelere açığız. Ve el birliği ile ’Sorunlarınız sorunlarımızdır’ sloganıyla yola devam etmekteyiz. Malatya her yönüyle doğuda parmakla gösterilen huzur kentidir. İl Emniyetimizin başarılı çalışmaları bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Malatyamızdaki en ufak olayı dahi, kendine malzeme yapan vekilimiz mevcut maalesef. Bu vekilin en ufak olayları dahi meclise taşıması Malatya’nın adını kötüye çıkartmaktadır. Birisinin parmağı kanasa dahi bizim vekil bey meclise taşımaktan gurur duymakta. 15 Temmuz ve sonrası süreçte, devletin bekası için hükümete desteklerini her platformda açıklayan bilge liderimiz Devlet Bahçeli’ye, uzattığı dil ile gündemde kalmaya çalışan zavallıyı, aciz bir vekil olarak görmekteyiz” diye konuştu.



