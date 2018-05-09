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AĞBABA’DAN ULUDAĞ İÇİN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyfettin Uludağ için bir taziye mesajı yayınladı.

AĞBABA’DAN ULUDAĞ İÇİN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyfettin Uludağ için bir taziye mesajı yayınladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:41
AĞBABA’DAN ULUDAĞ İÇİN TAZİYE MESAJI

1955 yılında Malatya Arapgir’de doğan, 1984-1992 tarihleri arasında Malatya SSK Hastanesi’nde çalışan, 1985 yılında Malatya SSK Hastanesi başhekimliğine atanan ve bir süre başhekim olarak çalışan, Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Uludağ yaşamını yitirdi.

Uludağ’ın vefatının ardından bir mesaj yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Seyfettin Uludağ sadece bilimsel anlamda değil, sosyal kimliği ile de yakından tanınan bir kişiydi. Tıp alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra Malatyalılık kimliği ile her zaman ön planda olmuş değerli bir hemşehrimizdi. Uludağ’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Seyfettin Uludağ’ın 9 Mayıs Çarşamba günü (bugün) Ataköy 5. Kısım Camisinde kılınacak öğlen namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.  BÜLTEN

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