Ağbaba’dan taziye mesajı

Ağbaba, “Hakkari Çukurca’da teröristlerin askeri araca roketli saldırısında iki askerin şehit olduğunu, bir asker yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Maalesef aylardır ne terör saldırıları sonlandırılıyor, ne de şehit haberlerinin önüne geçilebiliyor. Ülkece daha fazla şehit haberi değil, teröre karşı gerekli önlemlerin alındığı haberini duymak istiyoruz. Toplumsal barışın sağlanması için her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve sağduyuya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı 25 yaşındaki Ali Seydi Özdemir’in Malatya Hekimhanlı olduğunu belirten Ağbaba, “Malatya ‘ya bir kez daha şehit ateşi düştü. Her iki şehidimize de Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum” dedi.

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