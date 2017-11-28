Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Kongresi’ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“ARTIK ‘BEN SEÇİLİRİM’ DİYEMİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bugün Malatya’nın sulama sorunu gündemdeyse, ağaçların kesilmesi kamuoyunda bu kadar yankı bulmuşsa CHP örgütü sayesindedir. Sizlerin seçtiği milletvekili sayesindedir. 2011’den beri çalışıyoruz, çabalıyoruz ama hak ettiğimiz yerde değiliz. 2019 seçimleri gündemde. Artık AKP Genel başkanı da geçmiş dönemlerde olduğu gibi ‘Ben seçilirim’ diyemiyor. Yüzde 50+1 almadan kimse Türkiye’yi yönetme görevi alamayacak” ifadelerini kullandı.

“ANKETLER SONRASI ATATÜRK’ÜN ÖNÜNDE EĞİLDİLER”

“Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir” diyerek konuşmasını sürdüren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “2011’den beri her fırsatta Atatürk’e laf söylüyorlar. ‘2 ayyaş’ dediler. ‘Ata’ya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok’ dediler. ‘Yunanistan’da doğmuş Türk değil’ dediler. Saraylarında ağırladıkları fesli ‘Keşke Yunan kazansaydı da Atatürk kazanmasaydı’ dedi. Fesli soytarı Atatürk’ün annesinin genelevde çalıştığını bile söyledi. Şimdi ne diyorlar? 10 Kasım’da ilk kez Atatürk ismini ağızlarına aldılar. Atatürk’ü sevdiklerinden değil, gördüler ki her türlü karalamaya rağmen, insanların kalbindeki Atatürk sevgisi çıkarılmıyor. Anketler sonucu Atatürk’ün önünde eğildiler. Birilerinin rehber edindiği ülke Suudi Arabistan; Vahabi anlayışı. Kadınların araba kullanıp kullanmayacağı tartışılıyor. Beğenmedikleri Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kadınlarına 1934 yılında seçme seçilme hakkını vermiş. Bunu görmemek için kör olmak lazım. 2023 hedefleri Cumhuriyeti yıkmak” sözlerini savundu.

“BU ADAMIN ÖZELLİĞİ NEDİR?”

Ağbaba konuşmasının devamında, “Önümüzdeki günlerde Reza Zarrab itirafçı olacak, onu da satacaklar. Cezaevinden çıktığında yandaş kanallarında Türk bayrağı ile fon yapıp Reza Zarrab’ı konuşturdular. İki bakanın elinden ödül verdiler. Mecliste ‘Reza Zarrab Eş Başbakan, bakanların yarısının maaşını Zarrab veriyor’ dedim. AKP milletvekilleri üzerime yürüdü. Bu kişiyi mahkemelerden aldılar, kahraman yaptılar, şimdi Amerikalılar yargılıyor. Bu durumdan utanmak gerekiyor. Bu adamın özelliği nedir ki hırsızlık yaparken yakalayıp, savunuyorsun. Bir gün siyah dediklerine bir gün beyaz diyorlar” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ