Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da kent içi ulaşımda sadece kadınların taşınacağı 'Pembe Trambüs' uygulamasına tepki göstererek, “2017 yılında kadınla erkeği birbirinden ayıran bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

ŞİDDETLE KINIYORUM

Malatya’nın yerel yöneticilerinin kenti hızla kendi kimliğinden, değerlerinden uzaklaştırdıklarını savunan Ağbaba, “Tüm dünyaya ışık veren değerlerimiz varken, siyaseten kendilerine yakın olduğu için Arap kültürünü Malatya’ya empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu düzenledikleri kitap fuarında da, yaptıkları peyzaj çalışmalarında da, organize ettikleri konferanslarda, söyleşilerde de görüyoruz. Israrla ve inatla Malatya’yı kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyenleri şiddetle kınıyorum. Bu kentin yerel yöneticileri Suudi Arabistan’daki değerleri bu topraklara aşılayacağına, tüm dünyaya kardeşlik aşılayan, dostluk tohumları eken değerlerimize sahip çıksın. Arap ülkelerine özeneceklerine, Mevlana’yı, Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Hoca Ahmet Yesevi’yi, Yunus Emre’yi okusunlar, kente bu değerleri tanıtsınlar” ifadelerini kullandı.

BASİT VE ÇAĞDAŞ…

Trambüsün 1980’li yıllardan kalan, Malatya ulaşımı için ideal olmayan bir toplu taşıma aracı olduğunu, bu nedenle ilk günden beri karşı çıktıklarını anlatan Ağbaba, “Biz, trambüs gibi çağdışı bir aracın Malatyalılara layık olmadığını söylerken onlar, çağdışı araçla çağ dışı zihniyetlerini taşımak istiyorlar. Çocuklar yurtlarda yanarken, tacizler, tecavüzler devam ederken, kadına şiddet her gün yükselirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm tepkilere rağmen böyle bir kararı uygulamaya geçirmesi kabul edilemez. Belediye, yaşanılan sıkıntıları çözmek istiyorsa bunu trambüsleri boyayarak değil, trambüs ve otobüs sayısını artırarak yapabilir. Bu hem daha basit hem de daha çağdaş bir uygulamadır” dedi.

KADINLARI TOPLUMDAN SOYUTLAMA…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Kadınla erkeği aynı otobüse bindirmeyen anlayışın, hamile kadını spor yaparken döven, şortlu kadına belediye otobüsünde tekme atan anlayıştan farkı olamaz. Bu anlayış, taciz ve tecavüzlerin nedenini kadına bağlayan çürümüş zihniyettir. Kadınları toplumdan soyutlamak ancak beyni karanlık olanlara yaraşır” dedi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından da, “2 gün önce süper lige çıkan kenti 2 gün sonra amatör lige düşürdüler. Kadınla erkeği ayrıştıran gerici zihniyeti protesto ediyorum” ifadelerini kullanarak karara tepkisini dile getirdi.









HABER MERKEZİ