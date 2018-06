Ağbaba’dan muhtarlara vaat

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, teşkilat yöneticileri ve CHP Malatya Milletvekilleri adaylarıyla Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Ağbaba’nın Malatya’nın en çalışkan milletvekillerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

KENDİSİNDEN ÇOK MEMNUNUZ

Ortaç, “Biz muhtarlar olarak kendisinden çok memnunuz. Aradığımız zaman rahatlıkla ulaşabildiğimiz vekillerimizden bir tanesidir. Veli Bey gibi milletvekillerinin sayılarının çoğalmasını istiyoruz. Siyasi görüşü ne olursa bu şehir için tuğla üstüne tuğla koyan birisi, bizim abimiz, kardeşimiz, dostumuzdur” dedi.

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir seçim bildirgesi daha çıkardıkları dile getirerek, orada çeşitli vaatleri bulunduğunu belirtti.

‘3600’Ü YAPACAĞIZ’ DEDİK

“Övünerek söylemek isterim ki ek gösterge 3600 yapacağız” diyen Ağbaba, “Memurlar öğretmenler, din görevleri, infaz koruma memurları, hemşireler, idari memurlar da, ‘3600’ü yapacağız’ dedik. Şimdi hükümet bu çalışmayı da başlattı. 16 yıldan beri 3600 ek gösterge rakamı polisin, öğretmenin, kayısı için su ne kadar önemliyse öğretmen ve memurlar için 3600 ek gösterge o kadar önemliydi. Bizim Bildirge sayesinde bu da gerçekleşecek. Muhtarlarla ilgili yerel yönetim birimi oluşturacağız. Muhtarlar birim olunca böylelikle bütçesi olacak. Muhtaç kimsenin karşısında boynu bükük davranmayacak. Büyük mahalle var, küçük mahalle var. Buna göre her mahallenin kendi bütçesi olacak. Her mahallenin kendi personeli olacak. Bunların hepsini kanunlaştıracağız. Muhtarlık seçimlerinde birleşik oy pusulası olacak, Nasıl ki siyasi partilerde birleşik oy pusulası varsa muhtarlarda da öyle olacak sandıkta bu iş karışmayacak. Hizmet binaları modernleşecek. Mutlaka her Muhtara personel verilecek maaşı muhtarlar tarafından karşılamayacak. Muhtarların kendi mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclisinde karar verme hakkı olacak” diye konuştu.

YEREL YÖNETİM STATÜSÜ VERECEĞİZ

Muhtarlar için neler yapabileceklerini anlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

“Senin mahallende bir şey yapılıyorsa sen bunu yapıldıktan sonra duyuyorsun. Mahallelerdeki programı nereden bilsin muhtarlar. Mahalleleri en iyi bilen muhtarlar vatandaşla en çok karşı karşıya olanlar muhtarlar, en çok mahallenin sorununu bilen muhtarlar ama karar alma mekanizmasında Bu soruların çözümü noktasında muhtarların bilgisi yoktur. Bunu da düzelteceğiz. Muhtarlarla ilgili mahalle konseyleri oluşturacağız. Bunları resmileştireceğiz. Anayasa tanımlanmış yerel yönetim statüsünü vereceğiz muhtarlara. Bu doğrultuda muhtarlara bütçe ayrılacak belediyelerle birlikte sosyal projeler yapmalarına olanaklarını tanıyacağız. Birçok yerde muhtarlarımız yoksulların hatta darda olanların bütün sorunlarını bilerek zaman zaman siyasetçilere zaman zaman ilgili yerlere aktararak bunların çözüm noktasında çok ciddi uğraşlar verdiklerine biz şahidiz. Muhtarların özlük haklarını ve konfederasyon görevlerini kolaylaştırıcı diğer hizmetleri yapmak üzere Türkiye Muhtarlar Birliğini de oluşturacağımızı söylemek istiyorum. Bununla birlikte muhtarların da kendine yakışan görevleri yapmaları gerekiyor. Zaman zaman beğenmedikleri veya mahallenin faydasına görmedikleri hizmetleri yapıldığında sesini yükselttiği zaman muhtarlar bazen siyasetçiler tarafından da hoş karşılanmayabiliyor. Bu demokrasi ortamında oluşturacağız hiç kimse kendi bulunduğu makamdan güç alarak kimseye baskı yapamayacak.”