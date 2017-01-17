17 Ocak 2017 Salı

Ağbaba’dan Milli Eğitim Bakanlığına tepki

MEB’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni müfredatın, ülkenin kurucu değerlerine saldırmak için yapıldığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bir ülkenin eğitim sistemiyle ancak bu kadar hoyratça oynanabilir” dedi.

17 Ocak 2017 Salı 12:59
Ağbaba’dan Milli Eğitim Bakanlığına tepki

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı eğitim öğretim müfredatı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın,“Atatürkçülük” kavramını sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkarması ve yeni müfredatta, “Atatürk’ün ‘sadece’ doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denilmesi, Ağbaba’nın eleştirilerine neden oldu.

“ENGELLEMEK İÇİNDİR”
  Mili Eğitim Bakanlığı’nı sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Atatürk’ün çocuklara anlatılmasından korkan insanlar, bu ülkenin eğitim sistemini korkularıyla şekillendirmek istiyorlar. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü’ başlığı kaldırıldığı görülüyor. İsmet İnönü ki Türkiye’yi 2. Dünya Savaşına sokmama başarısını göstererek, ülkenin kaderine yön vermiş, eşsiz bir siyasetçidir. Eğer bizlerin dedeleri ve babaları hayatta ise, dolayısıyla bizler var olmuş isek bunu İsmet İnönü’nün öngörülü devlet adamlığına borçluyuz. Bugün dış politikada gösterdikleri beceriksizlikler tüm dünya tarafından bilinenlerin, Atatürk ve İsmet İnönü’yle uğraşmalarının asıl amacı da onların liderlik vasıflarının yeni nesiller tarafından bilinmesini engellemek içindir” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE EDECEĞİZ
  Ağbaba “Hazırladıkları müfredat laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin. Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir. Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ
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