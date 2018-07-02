AĞBABA’DAN MADIMAK MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yayınladığı mesajda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclise konunun aydınlatılması ve yaraların sarılması için çok sayıda kanun teklifi ve önerge verdiklerini, olayla ilgili çok sayıda rapor hazırladıklarını kaydetti. Ağbaba, “Her zaman olduğu gibi AKP milletvekillerinin oylarıyla önergelerimiz reddedildi. Çünkü gerçeklerle yüzleşmekten korktular. Ne kadar süre geçerse geçsin katliamlara verdiğimiz kurbanlar için adalet arayışımız devam edecek. Katliamlardaki her türlü soru işareti aydınlatılmadan, sorumlularla hesaplaşılmadan yürekler soğumayacaktır. Biz çok iyi biliyoruz ki Sivas Katliamı’nın tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez. Sivas’tan Suruç’a, Ankara Garı’ndan Reyhanlı’ya tüm katliamların aydınlatılması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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