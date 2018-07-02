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AĞBABA’DAN MADIMAK MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2 Temmuz Sivas Madımak olayının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sivas katliamdaki her türlü soru işareti aydınlatılmadan, toplumsal yaşamda ayrımcı ve gerici zihniyetle hesaplaşılmadan, ne hoşgörü ve barışa olan hasretimiz bitecek, ne de kor olan yürekler soğuyacak” dedi.

AĞBABA’DAN MADIMAK MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2 Temmuz Sivas Madımak olayının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sivas katliamdaki her türlü soru işareti aydınlatılmadan, toplumsal yaşamda ayrımcı ve gerici zihniyetle hesaplaşılmadan, ne hoşgörü ve barışa olan hasretimiz bitecek, ne de kor olan yürekler soğuyacak” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:35
AĞBABA’DAN MADIMAK MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yayınladığı mesajda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclise konunun aydınlatılması ve yaraların sarılması için çok sayıda kanun teklifi ve önerge verdiklerini, olayla ilgili çok sayıda rapor hazırladıklarını kaydetti.  Ağbaba, “Her zaman olduğu gibi AKP milletvekillerinin oylarıyla önergelerimiz reddedildi. Çünkü gerçeklerle yüzleşmekten korktular. Ne kadar süre geçerse geçsin katliamlara verdiğimiz kurbanlar için adalet arayışımız devam edecek. Katliamlardaki her türlü soru işareti aydınlatılmadan, sorumlularla hesaplaşılmadan yürekler soğumayacaktır. Biz çok iyi biliyoruz ki Sivas Katliamı’nın tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez. Sivas’tan Suruç’a, Ankara Garı’ndan Reyhanlı’ya tüm katliamların aydınlatılması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaChpMadımak Mesaj
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