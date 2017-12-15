15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Ağbaba’dan “Kürecik” tepkisi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Savunma Bakanlığına bilgi edinme başvurusu yoluyla Türkiye’de yabancıların kullandığı üsleri ve İncirlik ile Kürecik’in durumlarını sordu. Bakanlık, “Devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle bilgi paylaşmadı.

15 Aralık 2017 Cuma 11:39
Ağbaba’dan “Kürecik” tepkisi!

  Gelen cevaba tepki gösteren Ağbaba, “Ülkemizde kaç üs yabancılar tarafından kullanılıyor, hangi ülkelerden asker var, bunları bilmek hakkımız. Burası müstemleke değil. Kürecik Üssü İsrail’i korumak için kalkan olarak kullanılıyor. Eğer İsrail’e tepki verecekseniz önce bunu kapatırsınız” ifadelerini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sorularına Milli Savunma Bakanlığından gelen yazıda, başvuruda istenen bilgilerin devlet sırrı kapsamına girdiği gerekçesiyle işlem yapılmayacağı ifade edildi. Ağbaba, “Devlet sırrı” cevabına tepki gösterdi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017