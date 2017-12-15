Gelen cevaba tepki gösteren Ağbaba, “Ülkemizde kaç üs yabancılar tarafından kullanılıyor, hangi ülkelerden asker var, bunları bilmek hakkımız. Burası müstemleke değil. Kürecik Üssü İsrail’i korumak için kalkan olarak kullanılıyor. Eğer İsrail’e tepki verecekseniz önce bunu kapatırsınız” ifadelerini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sorularına Milli Savunma Bakanlığından gelen yazıda, başvuruda istenen bilgilerin devlet sırrı kapsamına girdiği gerekçesiyle işlem yapılmayacağı ifade edildi. Ağbaba, “Devlet sırrı” cevabına tepki gösterdi.

İHA