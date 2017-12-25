25 Aralık 2017 Pazartesi

AĞBABA’DAN İNÖNÜ MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 44'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:46
AĞBABA’DAN İNÖNÜ MESAJI

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, açıklamasında İsmet İnönü’nün, I. Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist paylaşım savaşlarına karşı  verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte eşsiz kahramanlıklara imza atan, ülkeyi Cumhuriyete kavuşturma hayalleri kuran ve bu hayalleri uğruna hayatlarını ortaya koyan mimarlardan biri olduğunu belirtti. İnönü’nün Lozan Antlaşması’yla Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Ağbaba, İsmet İnönü’nün saygın, dürüst, onurlu bir asker ve devlet adamı olduğunu ifade etti.

Ağbaba, “İsmet İnönü dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden eşsiz kişilerden biridir. Bugün İnönü’ye diktatör diyenler, onu tek adam ilan edenler, İsmet Paşa’nın çok partili sisteme geçerek Türkiye’yi getirdiği noktayı unutanlardır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklamasının sonunda "2'nci Cumhurbaşkanımız, Partimizin unutulmaz genel başkanı, hemşerimiz İsmet İnönü’yü 44'üncü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

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