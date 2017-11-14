Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya il binasında yaptığı açıklamayla Türkiye ve Malatya gündemini değerlendirdi. İl Başkanı Enver Kiraz, Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer ve partililerin de bulunduğu basın açıklamasında Milletvekili Ağbaba, önemli konulara yer verdi.

10 Kasım’la birlikte geçmişte Atatürk’e küfür eden, hakaret eden birilerinin dönüşümünü hep birlikte izlediklerini dile getiren Milletvekili Ağbaba, bundan dolayı mutlu oldukları ve Atatürk’ün herkesin ortak değeri olduğunu söyledi.

ATATÜRK’ÜN SEVGİSİ, SADECE ONU SEVMEKLE OLMAZ

“Atatürk hepimizin ortak değeri. Bizim kurucu liderimizdir” diyen Milletvekili Ağbaba, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ancak geçmişteki uygulamaları hatırlayınca birkaç söz söylemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bir şeyin altını çizerek söylemek lazım, Atatürk’ün sevgisi, sadece onu sevmekle olmaz, onun değerlerini sevmekle olur. Bir taraftan Atatürk’ü sevecek bir taraftan laiklik ilkesini yok sayacaksınız. Hepimiz görüyoruz eğitim sisteminin ne hale geldiğini. Sistemin tamamen imam hatipleşme üzerine kurulduğunu görüyoruz. 1923’te okuma-yazma oranının çok düşük olduğu bir zamanda neler yapıldığını gördük. Hala her fırsatta Cumhuriyet’in değerleriyle hesaplaşmaya çalışılıyor.’ Bu düzen dünya çapında bir yazar, sanatçı çıkarabildi mi diyor?’ Sanki o düzen onun düşmanı. Okumadığı, görmediği için bilmiyor. Yaşar Kemal’i kim yetiştirdi? Orhan Pamuk’u kim yetiştirdi? Dünyada ki saygın tarihçilerimizi kim yetiştirdi? Sanatçılarımız Fazıl Say, Zülfi Zivaneli’ni kim yetiştirdi? Dünya çapında sinemacılarımız var. Nur Bilge Ceylan var. Aziz Sancar’ı kim yetiştirdi? Sancar Nobel Kimya Ödülü’nü alınca ödülü Atatürk’e emanet ediyor. Hep söylüyoruz, Orta Doğu ülkelerine bakınca bir kez daha anlıyoruz. Andımızı yasaklayan bunlar. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim’i yasaklayanlar yine bunlar. Müfredattan Atatürk ismini kaldırdılar tarih dersinde bile Atatürk’ün ismine yer vermiyorlar. Ancak gördüler ki bu topraklarda ne yaparlarsa yapsınlar Atatürk ismini de sevgisini de silemiyorlar.”

ÜRÜN ZAMLANMIYOR; MAZOT ZAMLANIYOR

Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yanlışın olmadığını ileri süren Milletvekili Ağbaba, “Her şeye tek adam karar veriyor. Bir gün çıkıp TEOG kaldırılsın dedi diğer gün kaldırıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı yok edildi. Bir bakıyorsunuz ki üniversite sınavını da o değiştiriyor. Her şeye o karar veriyor. Yabancı futbolcunun oynayıp oynamayacağına da AKP Genel Başkanı karar veriyor. Belediye başkanlarını görevden alıyorlar. Türkiye’nin yarıdan fazla belediye başkanı seçimle göreve gelmemiş. Tam bir darbe. Hala buna da demokrat diyenlerin aklına da şaşıp, gülmek lazım. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir anlayış yok. Malatya’da ki tarım alanlarına bir bakın. Malatya’da yeşil alan nerede kaldı? Sadece meyvecilik tarım enstitüsü kaldı bunun dışında hiçbir şey yok. Sadece mezarlıkta yeşillik var diyor. Mazota zam yaptı. Ürün zamlanmıyor, mazot zamlanıyor. Bu çiftçi ne yapacak? Ancak çiftçiler seslerini çıkarmadıkları sürece bu devam edecek. Taşerona kadro meselesi de hala duruyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Modern kölelik dediğimiz bu mesele, bu ayrıntıdan Türkiye’nin kurtulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİNİN DERDİNİ DİNLEYEN YOK

Malatya’da kayısı ağaçlarının kesimiyle ilgili de konuşan Milletvekili Ağbaba, “Malatya Günleri, Malatya Film Festivali yapılıyor. Bunlar kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Ankara- Malatya Günleri’nde Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanı muhalefet milletvekilinin konuşmasına izin vermiyorlar. Maalesef AKP’nin bütün milletvekilleri orada konuşturuldu ancak muhalefet konuşturulmadı. Buradan belirtmek istiyorum. Malatya ne ile gündeme geliyor, Malatya Tanıtım Günleri ile gündeme gelmiyor; ağaç kesilmiş onunla gündeme geliyor. Kimi kaynaklara göre 2 milyon kimi kaynaklara göre 200 bin ağaç kesilmiş. Bize soruyorlar, kayısı ağaçları niye kesiliyor diye? 2011’den beri bağırıyorum. ‘Eğer tedbir alınmazsa bu ağaçlar kesilecek’ diyoruz. İlk milletvekili olduğumuzda Battalgazi’de ki ağaçların kanalizasyon suyu ile sulandığını söylemiştik. 3-5 yıl sonra bu ağaçlar kesilecektir demiştik. Ve şu anda kayısı ağaçları kesiliyor. Bunu da inkar etmenin bir anlamı yok. Ürün para etmiyor, üreticinin derdini dinleyen yok. Bu yaz Malatya susuzluktan kavruldu. Bir taraftan 2. Organize’nin kirlettiği bölge var. Bir tarafta su alamamış Karapınar, Cafana gibi yerler var. Sulama sorunu çözülmüş değil ve çözülemeyecek de. Çağrı yapıyorum, paranız yoksa biz para toplayıp, kaynağı verebiliriz” diye konuştu.

BUNDAN KORKMAYIN

Kayısıyla ilgili AK Parti Milletvekillerine çağrıda bulunan Milletvekili Ağbaba, “Geçtiğimiz günlerde Bakan’a da sordum Malatya tarım kenti, kayısı kenti, bu sorunu çözememek de siyasi partilerin ayıbıdır diyorum. Mecliste geçtiğimiz günlerde bir komisyon kurulması teklif edildi. CHP, AKP, MHP, HDP. Üzüm sorunları komisyonu kuruldu, araştırma önergesi verildi. Buradan Malatya milletvekillerine sesleniyorum. HDP, MHP ikna olmuş durumda eğer AKP’ de ikna olursa gelin hep beraber kayısı komisyonu kuralım diyorum. Bundan korkmayın. Sadece sorunları tespit edeceğiz. Siz destek verirseniz bu komisyonu kurarız. Yarın komisyonun kurulması için teklifi vereceğim. Haftaya Çarşamba ya da Perşembe günü de bunun genel kurulda konuşulmasını sağlayacağım” söylemlerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL