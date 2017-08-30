30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Ağbaba’dan “adalet” vurgulu 30 Ağustos mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ağbaba, 30 Ağustos'u Çanakkale'de karşıladıklarını belirterek, Adalet Kurultayı’nın haksızlıklara hukuksuzluklara karşı yeni bir taarruzun başlangıcı olacağını ifade etti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:13
Ağbaba’dan “adalet” vurgulu 30 Ağustos mesajı

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanması anlamına geldiğini belirterek, 30 Ağustos'un çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi olduğunu vurguladı. Ağbaba, “30 Ağustos, emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı günün adıdır” dedi.

TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞ BİR DESTAN
  30 Ağustos Zafer Bayramının sadece bir askeri başarı değil aynı zamanda Cumhuriyete ve demokrasiye giden yolun başlangıcı olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu yıl ki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yine dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir destanının yazıldığı, bir millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı yer olan Çanakkale’de karşılıyoruz. Çanakkale’de gerçekleştirilen Adalet Kurultayı’nda geçmişten günümüze yaşanılan adaletsizlikleri tekrar gündeme getiriyoruz. Adalet Kurultayı haksızlıklara hukuksuzluklara karşı yeni bir taarruzun başlangıcı olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz kahramanlarına, laik demokratik cumhuriyetin kazanımlarına karşı son günlerde artan sistematik saldırıları 30 Ağustos vesilesiyle bir kez daha şiddetle kınadığını belirten Ağbaba, “Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan başta büyük zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi de minnetle anıyor saygılarımı sunuyorum" sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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