Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Arena’ isimlerinin stadlardan kaldırılacağını açıklamasının ardından, proje adı Malatya Arena olarak bilinen yeni stadyumun ismiyle ilgili kamuoyunda tekrar tartışmalar başladı. Daha önce de stadyum isminin İnönü olması gerektiğini defalarca dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, “İnönü Stadı’nın yerine yeni bir stat yapıldığına göre yeni stadın ismi de İnönü olmalıdır. Kentin hafızası devam ettirilmelidir ”diye konuştu.

İNÖNÜ’SÜZ, ÖZAL’SIZ MALATYA DÜŞÜNÜLEMEZ

Türkiye’nin hem askeri hem de siyasi geçmişinde unutulmaz izler bırakan İsmet İnönü’nün isminin yeni statta da yaşatılması gerektiğini kaydeden Ağbaba, “Son yıllarda Cumhuriyete ve onun kurucularına yapılan saldırıları gördükçe, Malatyalıların hemşehrisi olmakla her zaman övündüğü İsmet İnönü’ye daha fazla sahip çıkacağına inanıyorum. Sadece yeni yapılan stadyum da değil farklı alanlarda da İsmet İnönü’yü gelecek nesillere anlatacak yapılar ortaya konulmalıdır. Kentleri kent yapan, yetiştirdikleri siyaset adamları, sanatçılar, bilim insanlarıdır. Dünya görüşü ne olursa olsun bu ortak değerler o şehirde yaşayanlar tarafından gözleri gibi sakınılmalıdır. İnönü’süz Malatya da düşünülemeyeceği gibi Özal’sız Malatya da düşünülemez” ifadelerine yer verdi.

BAKAN ‘ARENA DEĞİL’ DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın proje adı olarak geçen Arena ismiyle ilgili eleştirilerini dile getirip Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanıtlaması istemiyle sorduğu sorulara Bakan Kılıç 2016 Ekim ayında cevap vermiş ve “Malatya’da yapımı devam eden stadyuma bugün itibari ile ‘Arena’ ve benzeri bir adın verilmesi konusunda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda, ‘Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmenliği’ hükümleri kapsamında yapılan değerlendirmeler devam etmektedir.”ifadelerini kullanmıştı.

İHA